抑通膨 葉倫：考慮降中國貨關稅

美國官員密集釋放降低中國貨物關稅訊號，試圖壓抑通貨膨脹的氣焰。美財長葉倫當地時間22日指出，降低中國部分貨物進口關稅來壓抑通膨「值得考慮」，這是繼主管國際經濟事務的白宮副國安顧問辛格之後，再有高層官員接力提出類似說法，市場認為，美國3月通膨率年增8.5％、續創逾40年新高，讓此一降稅政策很有機會在短期內推出。

葉倫表示，美國將致力壓抑通膨，包括動用戰略儲備壓抑油價。而降低進口中國貨關稅是值得考慮的行動，也是當局考慮中的方案之一。她他重申，美國正在仔細審查對中國的貿易戰略。

彼得森國際經濟研究所3月曾發表研究，若取消美國前總統川普時期的一系列關稅，包括對3,700億美元中國商品徵收7.5％～25％的懲罰性關稅，可以將通膨率降低1.3個百分點。

拜登政府2021年上台後多次表示，會檢討對中國的貿易策略，包括關稅政策。

2021年10月，在美國商界呼籲下，美國貿易代表戴琪表示，會批准將某些中國商品排除在懲罰性關稅之外，以緩解美國企業面臨的壓力，且未來還會啟動更多排除程序，「因為這些關稅往往由美國公司支付，有時會損害美國的經濟利益」。

2021年12月間，葉倫即呼應戴琪說法，表示透過重啟排除程序，來降低川普時代的中國貨品進口關稅，有助紓緩通膨壓力。

隨著通膨率持續攀高，美國2022年加快了降低中國關稅腳步。美國貿易代表署3月23日重新豁免以汽車零部件、自行車、背包等消費性產品為主的352項中國商品關稅。隔一周，戴琪在眾議院聽證會上表示，川普對中國大舉加徵關稅的策略，對中國政策幾乎無影響。

辛格4月21日也強調，川普向中國徵收的關稅，或為政府製造一些談判籌碼，但關稅措施並沒有戰略目的，且中國也因此對美國施加非戰略報復性關稅。

辛格透露，目前通膨上升、中國對供應鏈有嚴重擔憂之際，「展開行動的機會已到」。

美國可以利用關稅推進戰略優先事項，例如加強關鍵供應鏈，保持美國在基礎技術方面的傑出地位，並支持國家安全。「但對於自行車、服裝、內衣等不涉及戰略目標的產品類別，徵收高額關稅的理由不太充分」。