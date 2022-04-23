超級財報周登場 美股風向球

美國企業「超級財報周」本周登場，蘋果、微軟等大型科技股都將發表第一季業績，聯準會（Fed）加緊升息抗通膨的鷹派論調動搖市場軍心之下，投資人期待有穩健的獲利展望支撐美股。



將近180家標普500成分企業，集中在本周發布最新季報，這些企業占了標指整體市值的一半，包括市值前四大的美國企業蘋果、微軟、亞馬遜及谷歌母公司Alphabet。



Fed貨幣政策立場愈來愈鷹，加上美債殖利率飆升，引發經濟是否會因升息過猛衰退的疑慮，標普指數4月表現低迷，經過上周五（22日）的劇烈拋售後，今年迄今累跌10.4％。



貨幣政策緊縮讓美股籠罩賣壓，多頭投資人只好寄望企業財測報喜來撐住股市。根據金融數據供應商Refinitiv IBES資料，預估標普500企業今年平均獲利成長9％。



儘管標普指數的本益比，從今年初的22倍降至19倍，但仍高於長期平均值15.5倍。



在本周的「超級財報周」，投資人應會全神貫注在蘋果、微軟、亞馬遜及谷歌母公司Alphabet的最新業績，這四大科技權值股的市值合計8兆美元，占標指權重的五分之一。



這四檔大型科技股今年全走跌，今年以來蘋果跌9％，亞馬遜跌13.4％，Alphabet跌17.4％，微軟跌18.5％。



Refinitiv數據顯示，第一季微軟經調整的EPS（每股盈餘）預計年增12％，蘋果年增2％。但亞馬遜和Alphabet被看壞，預期分別年減49％、0.7％。而標普500企業Q1整體獲利年成長7.3％。



除了財報及財測，投資人還有一觀察重點，就是高通膨恐推升投入成本之下，美企能否維持毛利率。華爾街投行摩根大通上周發布報告預測，今年標普500企業的淨利率，會從去年創新高的13.4％滑落到13％。



據Refinitiv IBES揭露，目前已公布業績的99家標普500企業中，77.8％的獲利優於分析師預期。