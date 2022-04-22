5月升息2碼 美10年公債殖利率直逼3%

聯準會（Fed）主席鮑爾21日（周四）表示，為了對抗通膨，接下來Fed將有更積極的動作，5月初的決策會議「可能」將利率調升50個基點（2碼），而且到年底還會有一連串的升息行動。鮑爾定調升2碼後，美國10年公債近逼3％大關，全球股市則嚇跌。

美10年債息最高上探2.975％，續創三年多新高，距3％大關也僅一步之遙。全球股市則一片慘綠，日股與韓股周五均大跌逾0.9％，歐洲德國與法國大盤則重挫逾1.5％，美股繼周四殺尾盤收長黑後，周五開盤持續疲軟，道瓊工業指數跌逾200點或0.7％，標普5百與那斯達克分跌0.6％與0.3％。

鮑爾在國際貨幣基金（IMF）討論全球經濟的會議上指出，有鑑於通膨約達Fed目標的3倍，「現在升息速度更快一點是合適的，升息50個基點將是5月會議考慮的選項」。

此為鮑爾在5月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議召開前最後一次發表談話，他的發言基本上與市場預期一致。外界普遍認為，為了抑制已飆升至逾40年高點的通膨，Fed在3月升息一碼後會加快升息速度。

根據芝加哥商品交易所（CME Group）FedWatch工具顯示，預測5月升息2碼的機率已達百分之一百。交易商目前認為，年底時利率將升至2.75～3％，意味接下來三次會議都升息兩碼，另三次會議升息一碼。

鮑爾表示，必須讓利率迅速地提高至更中性的水準，「我們的目標是利用工具讓需求與供給恢復平衡」，俾以讓通膨下降，但也要避免造成衰退，並提到「這件事非常具挑戰性，我們將盡力完成」。

他還強調，恢復物價穩定是基本要務，「若沒有穩定物價，經濟就無法運作。」

DWS Group交易部主管卡特拉邦（George Catrambone）指出：「市場早已反映5月、6月至少升息50個基點的預期。鮑爾與許多其他Fed發言人一直透露盼儘快控制通膨，對市場而言，這說法代表Fed將更激進地行動。」

紐約Ingalls & Snyder公司策略師克里斯基（Tim Ghriskey）表示：「鮑爾這次暗示避免衰退可能不太容易，是最新的訊息。」

Fed加速升息也令一些經濟學家警告，倘若借貸成本上揚、股市和其他資產價格大跌，侵蝕人民財富，企業、家庭縮減開銷比預期更多，衰退就可能發生。