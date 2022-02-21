資金由債轉股 緩和美股跌勢

今年來美股走跌，但資金不斷從債市撤出，當中部份資金轉向股市，從而緩和了美股的跌勢。

據路孚特理柏（Refinitiv Lipper）資料，迄16日止的今年首七周，投資人從貨幣市場基金累計撤走近1,600億美元，從債券的共同基金與ETF共撤走約175億美元，總金額為七年來同期最大。貨幣市場基金以投資短期公債等為主。

同期間約500億美元流入股票基金，當中光2月來就流入210億美元。按此速度計算，2月流入金額可望超過1月，反映資金投入股票基金有增加趨勢。

在經濟和央行貨幣政策等情勢正轉變之際，資產在大規模重新洗牌。投資人擔心美國通膨率持續飆高，和聯準會計劃最快3月開始持續升息以抑制通膨，使股債市今年來承受調整壓力。標準普爾500指數今年來累跌近9％。

美國十年期公債殖利率2月曾升破2％，為2019年中以來首次高於此水準。債息上升表示債價下跌。投資人向來把現金投入貨幣市場基金做為相對安全資產，但通膨持續高漲讓人擔心侵蝕現金的購買力而促使資金撤出。

股債市同時調整，但債市承受壓力較大，使股市受惠債市資金的流入。投顧Frost Investment Advisors分析師韋特（Jonathan Waite）說；「大家的投資選擇並不多。」

他從宏觀角度指出，目前沒有太多具吸引力的金融資產可取代股票。不少專家也持相同意見。

但美國散戶投資人協會（AAII）最新調查示投資人情緒在近幾周惡化，看好美股未來六個月上漲的投資人，占整體受訪者比率下降至約19％創2016年來最低。

專家警告烏克蘭危機和貨幣政策展望等不確定性因素影響下，投資人繼續感到不安。高盛最近把標普500指數年底目標預測，從5,100點調降至4,900點。