印度神童再預言 點名台灣5月前注意3件事

「印度神童」阿南德又有最新預言，提醒世界各國仍要注意新冠疫情可能帶來的危機，即便疫情已有緩解現象，許多國家也朝著與病毒共存方向前進，如台灣、香港、英國及丹麥等國，因此他提醒5月之前要注意3件事，包括大自然威脅、極端氣候和經濟問題。

阿南德說，5月起新冠疫情就會緩解，病毒也會變得溫和，但距離5月還有3個月，提醒世界仍不能輕忽Omicron的威脅，尤其是與病毒共存的國家，如台灣、香港、英國及丹麥等國，現階段要持續注意3件事，如新冠肺炎對經濟和大自然的嚴重威脅、可能發生的極端氣候，及地緣政治等國際局勢的動盪。

阿南德先前也曾預言，今年3、4月會有戲劇性的變動，但這些災難都已提前發生，像是2月15日巴西山城貝德羅保利斯遭暴雨襲擊，引發洪水和土石流，迄今已至少129人死亡，近千人失去家園，流離失所。

阿南德說，2月19日英國遭颶風尤尼斯襲擊，不僅造成高達20萬戶停電、交通大亂，倫敦的O2巨蛋也因為狂風，屋頂被吹出一個洞，這場災害造成9人喪命，多達436個航班被迫取消。

另外，俄羅斯及烏克蘭關係緊張，烏克蘭昨（20）日2士兵被砲擊身亡，烏克蘭總統澤倫斯要求和普丁會面；以及英國首相強生也警告，俄羅斯將計畫發動1945年以來歐洲最大戰爭，若西方國家未能兌現對支持烏克蘭獨立自主的承諾，結果勢必為世界帶來災害，就連台灣都難以倖免。

最後，阿南德也強調，別輕視「阿育吠陀的力量」，5月前除了要注意疫情之外，食安問題也要密切關注。

（中時新聞網 楊雅婷）

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