遭疑大量經手黑錢 瑞士信貸銀行否認不法

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）今天被揭1940到2010年間疑大量經手黑錢，瑞信立即否認不法。瑞信2月初才因捲入販毒洗錢正由法院審理，可謂一波未平一波又起。

綜合路透和法新社等外媒今天報導，一名內部揭弊者將1940年代至2010年代期間3.7萬筆個人或公司的瑞信帳戶資料洩露給「南德日報」後，南德日報將資料提供給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）及紐約時報、衛報等46家新聞機構。

媒體報導的指控內容包括瑞信客戶裡不乏侵犯人權的人口販子和遭受制裁的商界人士等。瑞信20日發出聲明否認這些「指控和影射」，並說有許多報導內容都是陳年舊事，有些還追溯到1940年代。

瑞士資訊（Swissinfo）新聞網指出，瑞士第2大銀行的瑞信今年初即捲入為毒販鉅額洗錢的疑雲，正受法院審理。檢方指控一個由前保加利亞摔角選手所領導的販毒集團，在2004到2008年間透過瑞信的保險箱洗錢1.58億美元，包含用手提箱裝滿的鉅額現鈔。

全案從2月7日起開庭，包括2名販毒集團成員及2名分別來自瑞信與寶盛集團（Julius Bar）的前行方人員，陸續出庭受審。

據瑞士廣播電視台（SRF）指出，瑞信被控參與洗錢策畫，並且是第一家因涉及洗錢而需在當地上法院的瑞士主要銀行。瑞信今年稍早在發給路透社的聲明強調，相關指控全然無稽，堅信涉案前行員無辜。

瑞信近期屋漏偏逢連夜雨，除今天遭多家跨國媒體爆料黑歷史、月初捲入販毒洗錢案遭法院調查，集團董事長董事長霍塔-伍索里（Antonio Horta-Osorio）1月下旬還因違反COVID-19隔離規定辭職。

瑞信去年也因投資計畫失敗損失數十億美元，還被一樁莫桑比克貪腐醜聞殃及遭處鉅額罰款。

瑞士資訊指出，近年像瑞士銀行（UBS）、安勤私人銀行（Falcon Private Bank）、寶盛及瑞意（BSI）等其他瑞士的銀行，都因各種違法行為遭譴責或挨罰。

反貪腐監督機構「公眾之眼」（Public Eye）2月初表示，目前審理中的販毒洗錢案凸顯瑞士金融監管的缺陷，「證明亟待透過政策，具體強化監督與制裁方面的不足」。