日經：俄烏危機 中國恐得利 亞洲新危機

「日經亞洲」2/19分析指出,俄羅斯與烏克蘭持續不斷的危機不只衝擊歐洲,也會讓亞洲蒙受新的安全威脅,日本等強權應分析俄烏衝突對地緣政治的影響,據此調整政策。

「日經亞洲」(Nikkei Asia)這篇文章指出,日本政府正討論因應俄烏危機的多項議題,包括若俄國發動侵略、日本可能祭出的經濟制裁,以及確保能源穩定供應的相關措施。

日本得就是否制裁莫斯科做出艱難決定,但他們面臨的諸多複雜挑戰不僅於此,美俄關係劍拔弩張也可能衝擊亞洲地緣政治,日本必須有所因應。

挑戰之一,俄羅斯遠東地區(Russian Far East)附近的美俄軍事緊張可能升高。俄國部隊已擴大在日本海(Sea of Japan)與鄂霍次克海(Sea of Okhotsk)的活動,日本主管國家安全的決策者與自衛隊高層都在密切注意情勢發展。

舉例來說,俄國除了在去年12月宣布遠東地區將由新核動力潛艦執行任務,並在千島群島(Kuril Islands)島鏈中心附近的無人島馬圖阿島(Matua Island,日本稱松輪島)首次部署了地對艦飛彈。

1月底至2月間,俄國太平洋艦隊在日本海與鄂霍次克海執行大規模海上演習,出動約20艘戰艦與其他船艦。2月12日,莫斯科表示,一艘美國潛艦侵入俄國正在進行海軍演習的太平洋領海,但美國否認在俄國海域有軍事行動。這起事件可能是美俄區域緊張升高的另一跡象。

上述種種事件反映伴隨俄烏危機而起的深遠影響,由於莫斯科軍事策略使然,東亞安全情勢無可避免會受到衝擊。

俄國在鄂霍次克海部署的核動力潛艦艦隊,是一旦爆發核戰,俄國可能用以攻擊美國本土的最後武器。

俄國認為,其存續仰賴的正是這些潛艦,為保護這支重要的核潛艦艦隊,俄國軍方正在加強其在鄂霍次克海與周邊地區的軍力,那無可避免地會讓日本四周的俄美部隊緊張升高,俄國部隊和日本自衛隊關係也將更趨緊張。

根據了解俄國軍事的專家,莫斯科認為所謂的「北方四島」(Northern Territories)是其保護鄂霍次克海「防線」一環,但日本也宣稱擁有這「北方四島」主權。莫斯科可能對這些戰略重要性日漸升高的島嶼增兵,對希望奪回主權的日本將是一大打擊。

烏克蘭危機也可能讓日美針對中國的防衛策略更趨複雜。

美國總統拜登1月26日對俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)幾大關鍵安全要求做出的書面回應更凸顯上述可能性,拜登雖拒絕俄國禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織(NATO)的要求,但為緩解雙方關切,提出了多項提案。

那些提案包括美俄就限制短程與中程陸基飛彈部署進行會談、確保在歐洲的軍事演習更具透明度、美國揭露在羅馬尼亞與波蘭的飛彈防禦基地資訊以換取俄國兩座飛彈基地部署資訊等。就算這些提案有助緩解美俄關係,卻也可能讓中國軍方漁翁得利,反升高亞洲安全風險。

最讓人擔心的是針對短程與中程飛彈進行雙邊談判這項。根據美俄在1987年簽訂的「中程核飛彈條約」( Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty),美俄禁止持有射程在500至5500公里的陸基飛彈,條約簽訂後,不受此條約約束的中國打造了合約所述的飛彈,現在據信部署1000多枚此類飛彈。

中國的海軍與空軍戰力原即已超越美國在亞洲的戰力,飛彈優越性會讓軍事平衡更傾向對中國有利,嚴重破壞台灣海峽、東海與南海穩定。川普政府因為擔心那點宣布退出「中程核飛彈條約」,若拜登政府重新恢復對飛彈部署的限制,除非中國加入新約,亞洲安全必將更受影響。

美國提案中增加軍事演習與飛彈防衛基地透明度一項僅涵蓋歐洲,但據外交界消息人士指出,蒲亭可能要求亞洲也納入美俄武器管制框架。蒲亭希望限制美國與日本、韓國等盟邦的聯合軍演,同時取得日韓飛彈防衛系統資訊。由於美國不可能同意這些要求,莫斯科幾已確定會與中國密切合作,來削弱美國與日、韓、澳洲等此區重要盟邦的聯盟。

中俄2月4日發布聯合聲明批評英美澳3國AUKUS協議,以及反對美國在亞洲部署中程飛彈。

日本政府也已針對亞洲新安全發展對拜登政府非正式表達關切,但被烏克蘭危機搞得焦頭爛額的拜登,對這場危機可能造成的亞洲影響,可能無法付出足夠的注意力。

因此,日本、韓國、澳洲、印度等區域強權須與美國密切合作,確保拜登政府不會忽視亞洲蒙受的新安全風險。