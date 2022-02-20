商討化解危機 烏克蘭總統要求普丁會談

烏克蘭總統澤連斯基（volodymyr Zelenskiy）早前在慕尼黑安全會議，呼籲俄羅斯總統普丁與他會晤，商討化解危機的方法。克里姆林宮尚未回應，但發言人20日警告，西方一再預言俄羅斯將入侵烏克蘭是挑釁做法，將招致嚴重後果。

烏克蘭外長庫勒巴（Dmytro Kuleba）周日表示，西方此時應該要實施至少一部分預備對俄羅斯進行的制裁。

但是稍早在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），德國總理蕭茲（Olaf Scholz）接受美國財經媒體CNBC訪問時反對立即宣布對俄羅斯制裁。他說應該讓莫斯科方面「猜測」西方國家將實施何種制裁。

蕭茲強調，西方必須「非常努力」尋找替代俄國的能源來源。西方多數國家都仰賴俄國供應能源，「從俄國出口到許多國家的石油、煤炭、天然氣量很大，也有大量石油輸往美國」。

烏克蘭東部地區局勢惡化，在親俄分離勢力控制的頓內茨克（Donetsk）市中心傳出多起爆炸聲。烏克蘭和烏東親俄分子互相指摘對方開火。烏克蘭政府軍表示，最少兩名士兵在衝突中死亡。

同時，俄羅斯與盟國白俄羅斯在烏克蘭北方舉行的聯合軍演原定20日結束，但白俄突然宣布延長演習，此舉將進一步加重烏克蘭承受的壓力。

歐洲安全暨合作組織（OSCE）表示，烏克蘭東部自稱獨立的頓內茨克和盧甘斯克（Lugansk）地區18日發生1,400多次爆炸，19日更記錄到超過1,500起的違反停火事件。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）指控俄羅斯「不認真處理外交」，並警告俄烏「最壞狀況最快可能本周發生」。

特拉斯在德國慕尼黑安全會議中說：「這是20世紀初以來歐洲安全最危險的時刻之一，很多人想樂觀看待局勢，但我認為得為最壞狀況做準備，最壞狀況最快可能本周發生。」

由於情勢緊張，德國漢莎航空、瑞士航空和奧地利航空自21日起暫停所有往返基輔的航班，直至2月底。