強生：俄若侵烏 西方將斷俄企美元管道

英國首相強生（Boris Johnson）今天告訴英國廣播公司（BBC），倘若克里姆林宮下令入侵烏克蘭，美國和英國將尋求切斷俄羅斯企業取得美元和英鎊的管道。

強生表示：「我們目前看到的計畫可能是歐洲自1945年以來最大的戰爭，純粹以規模來看。」

強生指出，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，面臨的制裁將比之前透露的更嚴厲。

他說，英國和美國不會讓俄企「以英鎊和美元交易」。強生告訴英國廣播公司，此舉將讓俄企「嚴重受創」。

倫敦是全球外匯交易重鎮，英國警告，假如俄羅斯侵略烏克蘭，英國將禁止俄企在倫敦籌資，並將揭露俄國人在英國的地產和企業所有權。

俄羅斯是全球重要石油、天然氣和金屬出口國之一，而這些商品又多以美元計價交易，一旦俄企的美元市場管道被斷，恐遭嚴重的打擊。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不斷呼籲國內降低對美元的依賴程度。

俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）2019年表示，公司已將合約計價貨幣從美元換成歐元，以避免美國對其交易祭出的制裁。

此外，強生今天也表示，英國有俄羅斯資金透過倫敦金融城輸送的問題，必須要加以處理。

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