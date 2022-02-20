華為為何成非洲國家寵兒！德媒曝關鍵

不只便宜、可靠 華為為何成非洲國家寵兒 德媒曝更關鍵原因

《德國之聲》近日報導，在美國領導的嚴厲制裁下，中國大陸電信巨擘華為雖因安全顧慮而在西方國家受到重重攔阻；但華為在非洲大陸卻因為價格便宜、容易使用、可靠性，更重要的是有利於專制政府鞏固權力，故普遍受到非洲國家的青睞。

報導指出，在北半球，大陸電信龍頭華為頗不受到歡迎；在美國嚴厲制裁下，英國與多個歐盟國家立法禁止電信基礎設施使用華為的零件，立陶宛政府日前更是呼籲民眾不要使用華為手機。

占據非洲4G網路約70%

但在非洲，情況卻迥然不同；據統計，華為零件在非洲大陸的4G網路占據約70%的地位。隨著部分國家著眼更強大的5G技術，華為更是成為這些非洲國家的主要合作夥伴。

例如，奈及利亞首都的5G基地台將於2022年3月正式上路。該國電信運營商協會(ALTON)主席阿德巴約（Gbenga Adebayo）稱讚華為，「價格便宜、容易使用，更重要的是可靠性，使用該系統就等於效能保障」。

使用華為有安全顧慮

曾參與多項非洲網路安全計畫，荷蘭烏得勒支大學倫理研究所的阿圖爾‧瓜瓜（Arthur Gwagwa）認為，西方針對華為除了扶持本國網路供應商外，還著眼於安全考量。畢竟，華為有能力竊取軍事或國家安全資訊。反面來看，華為部分設備的設計過於簡陋，容易遭到駭客與商業間諜的攻擊。

相較之下，非洲部分國家缺乏資訊安全的敏感性，特別是數據安全。瓜瓜表示，數據安全為一新興議題，很多非洲領導人還沒有認知到其重要性。2017年北京推出《保守國家秘密法》，等於讓使用華為產品的用戶身陷潛在威脅。透過該法，華為等大陸企業必須與情報機構合作，安裝「後門程式」，讓政府可以對加密數據秘密訪問，進而取得用戶資訊。

在部分國家，還被安裝中間設備，不僅能傳遞資訊，還能過濾並操控數據。德國外交關系委員會網絡安全專家韋伯（ Valentin Weber）透過分析華為中間設備的數據流量，發現全球共17個國家受到影響，某些網站因此無法瀏覽；在非洲，奈及利亞、埃及、南非與塞內加爾等國，都受到中間設備的影響。

批判性媒體遭到封鎖

最實際的例子，莫過於包含Iwacu在內的數家批判性媒體的網路服務遭到封鎖。Iwacu主編希庫亞烏加(Léandre Sikuyavuga ）證實，其網站在蒲隆地境內無法打開。「這已妨礙言論與新聞自由，而這兩者是憲政國家的基礎原則」。

瓜瓜認為，這項缺點反而成為讓華為在非洲國家格外有吸引力。「非洲專制政府看上華為內建審查機制的優勢，這可運用在監控與其他目的，進而鞏固領導人的權力」。

奈及利亞特電信經營企業協會現任主席阿德巴約(Gbenga Adebayo)否認存在著這類審查制度。他強調，奈及利亞有嚴格的規定，任何廠商不得透過第三方限制網路訪問。因此，我們的網路服務不會發生類似事件。

安全城市追蹤犯罪行動

甚至，烏干達於2019年曾發生華為直接參與監控反對黨總統候選人威恩（Bobi Wine）的智慧型手機，讓警方突襲威恩準備參加的音樂會，並將其逮捕歸案。不過，華為否認相關報導。

事實上，透過使用華為中間設備，烏干達的監控行動不僅限於反對派人物。韋伯指出，烏干達首都康培拉（Kampala）是使用華為「安全城市」的非洲城市之一。安全城市為一監控影像網路，具備臉部識別軟體，可不間斷地審核影像，進而預防與追蹤刑事犯罪行動。

韋伯警告，在缺乏法治的國家中，使用安全城市會造成額外的風險。如果使用所有相關技術，不但可以屏蔽網站，街上也會出現影像監控設備。隨著相關科技愈來愈普遍的使用，當局就愈能為所欲為。

他表示，包括在南非約翰尼斯堡、肯亞首都奈洛比（Nairobi）與迦納首都阿克拉（Accra），都有類似「安全城市」的使用。不過，華為並未對此進行回應。

影響非洲國家未來

韋伯指出，由於採購華為的國家會購買未來的更新系統，使新舊設備彼此相容；換言之，掌握下一代技術，讓華為在非洲市場處於有利地位。此外，非洲國家採購的設備由華為持續維修與保養，都強化其在非洲的地位。

瓜瓜呼籲，有鑑於大陸數位絲綢之路影響未來數個世代，關係非洲會有何種未來，非洲公民社會應參與其中，以確保人權獲得尊重。

（中時新聞網 江昱蓁）

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