疲軟日圓似止步 外資洩買入日圓時機

日圓兌1美元二月來在115附近，日圓兌1新台幣則從1月5日的4.215，伴隨著台幣走弱，2月18日來到4.129。日本是台灣民眾最喜歡的出國旅遊地點，若衛福部疫情指揮中心研議今年中旬逐步開放邊境，國人現在以新台幣買進日圓，匯價遠優於去（2021）年第一季的3.775，今年下半年赴日旅遊會非常划算。

日圓在疫情期間的疲軟程度，在主要亞幣中與韓元有拼。2021年初至今，美元指數升值6.46％，日圓兌美元貶值10.43％，惠譽信評指出，日元兌美元過去4 年呈現的是穩步升值趨勢，2021年第二季之後開始明顯走貶，美元/日元交叉匯率目前在 115 附近，「美國長期利率的上升，造成近12個月來日元疲軟的主要驅動力。」

惠譽研究團隊認為，儘管預期美國利率將持續上升，估計日圓接近週期中的最低點，「預計到2022 年底將達到120」，日圓兌1美元將從2023年開始升值，儘管是溫和的，估計屆及2023年底，會達到 110。

日圓兌台幣匯率在2022/01/05觸及4.215，現已回到4.129。資料來源／VALUTA FX

惠譽估測的日圓兌美元匯率最低時點是2022年年底，並不代表日圓兌新台幣匯率的最低時點也會同步出現。2月以來，美國聯準會即將升息的市場預期，同時刺激新台幣兌美元的走軟，近兩年冠居最強亞幣的新台幣，今年前2個月來新台幣兌美元匯率僅升值0.81 ％，且2月還出現周線連四貶，上周累計貶值2.4分或0.09％，意即新台幣/日圓間的兌換最佳時點，更需近距離觀察新台幣兌美元的強弱。

根據歷史經驗，在全球經濟勢頭放緩期間，日圓往往會走強，惠譽研究團隊指出，全球經濟已經開始減速，後疫情的復甦腳步進入更加成熟的階段，預計2023年全球經濟將進一步放緩，同時，2023年第二季日本央行 (BoJ) 估計進行資產負債表的溫和縮減，也將為日圓提供支撐，屆時可能會導致該貨幣的疲軟開始逆轉。