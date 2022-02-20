外資擁抱美商業地產 2021投資大爆發

外國資金擁抱美商業房地產 去年投資額超越疫情前水準

繼旅遊限制放寬以及美國經濟反彈後，促使海外投資者資金重返美國商業房地產，帶動2021年外資對美國商業房地產的投資升破700億美元，較2020年暴增快一倍。

數據公司Real Capital Analytics資料顯示，退休年金、主權財富基金以及其他外國投資機構在2021年共計購買708億美元的美國商用房地產，寫下2018年投資946億美元以來最高，同時是2020年的近兩倍。

加拿大、新加坡、韓國、英國等國金主加入美國投資者的購買熱潮，帶動去年商業房地產銷售創新高。

疫情之前，外國買家傾向購買紐約、舊金山、芝加哥等主要城市的辦公大樓和飯店。但是2021年海外資金大多追隨美國投資者的腳步，搶攻倉庫、租賃公寓與特殊辦公室大樓。

在全球低利率時期，這些產業帶來的報酬遠超過債券。美國經濟復甦速度比其他國家更快，吸引跨國機構投入美國商業房地產。

如今，外國投資人對美國陽光帶（Sunbelt，美國南部）和一些較小型市場的偏好多過於美國沿海城市等傳統熱門地點。根據Real Capital數據，去年外國資金注入非一線都會區市場的比重達64％的新高，超越2019年的53％。

商業房地產公司仲量聯行（JLL）全球國際資本部門主管Riaz Cassum表示，「情況已截然不同。一些大型機構投資者的眼光開始望向達拉斯、夏洛特、丹佛、納許維爾、奧斯汀和其他高成長、低稅率的市場。」

許多外國投資者預期，透過直接收購或是聚焦美國私募基金的方式，2022年的投資將維持去年水準，甚至可能更高。至於投資標的仍偏好物流倉庫、租賃公寓以及高級辦公大樓等在疫情期最受歡迎的物件。

房地產投資銀行Eastdil Secured亞太區共同主管Mark Chu表示，隨著美國經濟復甦，許多跨國投資者覺得必須配置更多資金於此。