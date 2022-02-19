美今年升息 估6碼起跳

鑑於美國通膨居高不下，美國聯準會（Fed）3月升息已成定局，如今唯一的問題，就是升息的幅度和速度。聯準會多位官員近日表示，央行將溫和升息，主要投行預期2022年升息幅度將介於150～175個基本點。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）18日表示，聯準會應於3月開始升息以抑制過高的抗通膨，但一開始升息幅度不應太過激進。

威廉斯表示，「我認為沒有令人信服的論據，支持在一開始大幅升息。」試圖淡化外界對3月升息50個基點的預期。

聯準會其他官員的看法與威廉斯相呼應。聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）表示，預期聯準會將於3月例會啟動升息循環。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）指出，聯準會應該調整其低利率政策，但也表示升息速度不應過快。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增7.5％，創下40年新高紀錄。

美國聯邦基金利率目前在0～0.25％區間，隨著聯準會著手緊縮貨幣，全球主要投行預期2022年聯準會的升息幅度將介於150～175個基本點之間。

摩根大通預期，2022年聯準會將升息7次，每次調升25個基點，全年共升息175個基點，相較於先前預估的5次。

高盛的看法與摩根大通相呼應，升息次數由5次上修至7次，每次25個基點，2022年將升息175個基點。

美國銀行（BoA）預期升息7次，每次調升25個基點，全年共升息175個基點，與前次預測一致，但表示3月仍有升息50個基點的風險。

摩根士丹利預期聯準會將在2022年升息6次，每次25個基點，共升息150個基點，相較於之前預期的125個基點。

瑞銀（UBS）預期在3月至11月之間升息6次，共調升150個基點。法國巴黎銀行亦預期聯準會全年將升息6次，共150個基點。

花旗集團預期3月升息50個基點，之後4次升息每次25個基點，全年升息150個基點。