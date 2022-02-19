日本小7推「懸浮式收銀機」 畫面超現實

電影中經常為了劇情需求，出現懸浮方式的觸控虛擬螢幕，使用者可以隔空操控螢幕，讓人置身虛實交錯的情境，沒想到這樣的新奇畫面也出現在日本，東京有6間7-11近日引進「空中ディスプレイPOS 懸浮顯示自助收銀機」，顧客可透過虛擬螢幕進行自助結帳，讓防疫做得更確實。

近年來，新冠肺炎疫情肆虐，嚴重打擊全球經濟，截至目前為止病例數已累積4.2億、造成586萬人死亡，為了讓民眾在減少接觸的情況下安全購物，日本7-11與經營全方位影像處理的Asukanet（アスカネット）、生產支付系統的東芝Tech、神田工業、三井化學與三井物產プラスチック共6家公司，在2月起於東京6間7-11門市試用非接觸自助收銀機。

畫面中可見，客人不需要觸控到面板，就可以利用紅外線感應的方式，在懸浮的虛擬螢幕上進行自助結帳，並透過信用卡、簽帳卡、交通卡或掃描QR Code等電子支付方式，完成商品購買。

這項示範實驗除了能帶給消費者嶄新的購物體驗，將消費科技提升到另一個層次之外，也期盼透過減少收銀台空間、創造更多的銷售機會，同時兼顧疫情之下的非接觸式服務。

日本7-11表示，此服務可望減輕員工30％工作，不過購買菸酒商品、繳納水電費，或是使用宅急便服務仍需透過店員協助。

（中時新聞網 李珮妘）