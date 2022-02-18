貨輪失火 4千輛保時捷、藍寶堅尼海上燒

一艘滿載近4,000輛保時捷、藍寶堅尼等名車的巴拿馬籍貨輪，從德國開往美國途中，在葡萄牙當地時間16日突然起火，船上22名船員全數棄船逃生，目前貨輪在大西洋漂流，火勢仍持續延燒。

據美聯社報導，巴拿馬籍貨輪Felicity Ace於10日從德國北部埃姆登（Emden）港口出發，準備將福斯集團旗下品牌3,965車輛，包括福斯、保時捷、奧迪及藍寶堅尼等名車，運往美國羅德島州，沒想到卻在16日下午在葡萄牙法亞爾島（Faial Island）西南方外海166公里處時，不明原因起火燃燒。

葡萄牙軍方接獲通報後，立刻出動海空軍展開救援，直升機以垂吊方式將船上22名船員救出，並安置於當地一處旅館。

而葡萄牙空軍也在網路上公布救援畫面，全數船員緊急棄船逃生被救起，並搭機撤離。貨輪目前無人操作，火勢也仍未撲滅，目前在大西洋上漂流。

由於貨輪上有近4千輛昂貴名車，引發外界關注。據汽車媒體《Autoblog》報導，保時捷發言人表示，估計約有1100輛保時捷在船上，但損失金額尚無法評估；至於有多少輪藍寶堅尼在船上，該公司低調不願透露，僅表示仍在跟船公司聯繫了解狀況。

據了解，Felicity Ace貨輪於2005年在巴拿馬註冊，由日本商船三井（Mitsui O.S.K. Lines）負責運營。

（ 中時新聞網 吳美觀）