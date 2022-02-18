拜登斷言俄烏隨時開打 專家爆背後盤算

俄烏戰雲密佈，美國一再發出警告，俄羅斯即將入侵烏克蘭，推升國際油價飆破90美元大關，未料周四（17日）拜登總統再度強調，「未來幾天內」俄國恐殺進烏克蘭。專家表示，美方不斷示警，俄國總統普丁威脅烏克蘭，除了地緣政治考量，背後另一關鍵因素就是重振美國能源產業。

CNBC報導，疫情趨緩，美國經濟持續復甦，帶動去年油價狂漲逾50%，近期俄烏情勢緊張下，今年以來油價已大漲近30%，漲破90美元大關、創下7年新高。

普丁之前就表示，他不喜歡美國頁岩油探鑽，但他若入侵烏克蘭，可能會不情願地幫助美國恢復能源工業。

IHS Markit副總裁Dan Yergin指出，俄烏衝突拉高油價，正在強化美國石油和天然氣生產，疫情讓美國痛失油氣生產龍頭寶座，如今又奪回主導地位。美國也是油氣出口大國，過去4周平均每天出口260萬桶石油，而俄國原油產量較少，但卻是全球最大供應商，每日原油出口約500萬桶。

俄烏危機導致歐洲能源供應短缺，美國也成了歐洲天然氣的重要替代來源。據IHS數據顯示，美國液化天然氣（LNG）輸出歐洲年增80%，首次超越俄羅斯，1月美國天然氣銷往歐洲達77.3億立方公尺，反觀俄國輸歐僅75億立方公尺。Kpler分析師表示，「據我們所見，這是美國液化天然氣出口歐洲空前紀錄。本月至今歐洲從美國的進口量維持不變，估計2月保持相同水準（超過500萬噸）」。

Yergin推估，今年美國原油產量每天將增加90 萬桶，目前日產1,160萬桶，2023年美國石油產量將來到日均1,300萬桶，重返疫情前高點水準。

從開採油井數也反映出美頁岩油擴產跡象，據Baker Hughes數據指出，美國鑽井平台總數為516口，比上周增加19口，創4年來最大增幅。

Pickering Energy Partners投資長Dan Pickering表示，美國石油產量一直在增加，但因來自股東的壓力，原油企業並未全速生產，因為在ESG（環境、社會、治理）投資者的審查下，公司一直在償還債務、提高股息並尋找減少碳排放的方法。

Pickering認為，假使俄國未出兵，油價跌到82美元，仍是非常好的價位，能源業要真正重振，除了沒有外在因素影響，油價也要維持在高檔。

（中時新聞網 吳美觀）