烏克蘭反駁開火 指遭叛軍攻擊

俄羅斯連日宣稱已撤回烏克蘭邊境部分部隊，俄媒17日卻傳出烏克蘭政府軍向烏東叛軍控制的4個地區發射迫擊炮和手榴彈，此消息又讓全球市場一度陷入恐慌。烏克蘭政府已否認該指控，反稱是其軍隊遭受攻擊但並未反擊。而美國先前一再警告，俄國可能會利用有關烏東衝突的不實說法，作為侵烏的藉口。

美駐俄副大使遭驅逐

在美俄就烏克蘭局勢針鋒相對之際，美國駐莫斯科大使館17日表示，副大使戈爾曼（Bart Gorman）被俄方驅逐出境，華府將作出回應。

據俄羅斯衛星通訊社報導，烏東「各方分界線落實停火和穩定問題」聯合監控與協調中心（JCCC）報告，當地時間17日凌晨2時30分許，烏克蘭政府軍動用了迫擊炮、榴彈發射器和重機槍，炮擊烏東盧甘斯克（當地親俄叛軍自立為盧甘斯克人民共和國）的4個地區，前後開火共5次。JCCC官員稱，烏方嚴重違反《明斯克協議》，根據停火協議，此次襲擊中使用的這些武器應該被撤回。

烏克蘭軍方否認上述指控，反稱是叛軍炮擊其軍隊。烏軍其後發布多張照片，可見盧甘斯克一所幼兒園音樂室遭襲擊。據報，多名幼童事發時仍在現場，幸並未受傷，但造成2名老師腦震盪。

華府憂俄找藉口入侵

華府已多次警告，俄國可能在烏東執行「偽旗行動」（指栽贓、嫁禍行動），為陳兵邊境的俄軍大舉侵烏製造藉口。美國務院發言人普萊斯16日說，俄國可能利用關於烏東頓巴斯地區衝突的不實說法作為侵烏理由，例如萬人塚傳言和生產化學武器的指控等。

俄國總統普丁15日與訪俄的德國總理蕭茲會談後，在聯合記者會上指稱烏東頓巴斯地區正在發生「種族滅絕」。普萊斯對此表示，普丁在無證據的情況下作此指控，令美方特別感到擔憂。

衛星顯示軍隊仍留駐

俄國國防部17日又發布消息稱，西部軍區坦克部隊完成計畫內演習，正在返回常駐地。南部軍區新聞部門亦表示，演習結束後，約10支運送大型、重型和危險物資的車列駛離克里米亞。但美國與北約迄仍質疑俄方撤軍說法。一名美國資深官員16日表示，俄國私下仍在為戰爭動員，過去幾天還在烏克蘭邊境增兵7000人，其中一些16日才抵達。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）17日公布衛星影像顯示，俄國已將烏克蘭附近部分軍備撤離，但仍留駐大批軍隊和裝備。英國外交大臣特拉斯說，普丁可能讓烏克蘭危機拖延好幾個月。

（旺報 王嘉源）