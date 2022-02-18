日產打造EV王國 砸5億美元改造美車廠

美國時間17日，日本日產汽車宣布，將投資5億美元改造美國密西西比州坎頓市（Canton）的車廠，便於日後生產兩款新的電動車（EV）。同時，日產也正在美國找尋合適地點，計畫興建一座EV電池廠。

日產表示，預定從2025年開始，將在密西西比州組裝日產，以及同集團豪車品牌Infiniti的電動車。最晚到2030年，EV車款將占美國銷售量的4成左右。同時，在未來的8年期間，日產預計共會注入約180億美元在EV系列產品上。

除了電動車，EV電池也是日產正在著手的另項產品。日產坦言，正在美國尋找適合地方與時機來興建電池廠，應該快要有具體的消息。

日產在美國坎頓市有兩條產線，一條給才剛大改款的全新世代皮卡Frontier使用，另條則生產中大型房車Altima。據悉，Altima將重新設計，未來出兩種車型，一種是電動車，另種則是傳統燃油車。

為了垂直整合將集團資源充分利用，日產坎頓廠會把空出來的多餘空間，用於電池組裝等它項業務上。已19年廠齡的日產坎頓車廠，共有約5千位員工，日產也正規劃其中2千名，將再施以其它專業訓練。

由於新EV車款為新型輕量化車架，專為EV動力傳動系統，以及自駕功能而設計的。因此，需要用很多時間與資源來提升員工專業素質與技巧。

日產指出，對密西西比州的投資，只是未來5年在美國擴大EV生產的幾項規劃之一。另外，在墨西哥的車廠，也要導入EV相關新技術。對於未來EV市場不會掉隊，正一步步循規蹈矩做好準備。

到2030時，日產可望推出23款新EV，也包括15款純EV。

至於日產另個早於2010年就推出的老牌電動車Leaf，曾榮獲全球最熱賣的EV寶座。不過，根據美國環保局（EPA）資料，每次充好電時Leaf的續航力為226英里，約364公里，相較於特斯拉Model3卻有358英里。

因此，Model3電池能量要比Leaf著實多上1.5倍，同時，Model3目前的銷售量也完勝Leaf。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）