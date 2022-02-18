烽火下的回望 從俄烏危機看能源暗戰

烏克蘭危機與能源爭奪脫不了干係。

英國作家魯伯特．羅素（Rupert Russell）在首部著作「價格烽火效應：從金融風暴到後疫情時代，引爆世界下一波混亂的訊號（Price Wars:How the Commodities Markets Made Our Chaotic World.）」中，引述曾擔任俄國代理首相的傑出經濟學家葉戈爾．蓋達爾（Yegor Gaidar）著作強調，俄國的權力也來自一個類似的迷宮結構，無論俄國遵循的是共產主義還是資本主義，他們的命運同樣受到西伯利亞蘊藏的大量天然氣與石油所控制。

書中指出，1960年代，史達林的繼任者尼基塔．赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）打造了油管網路，把俄國補貼的天然氣和石油直接運送到波蘭、烏克蘭、白俄羅斯、東德和其他簽訂了華沙公約的國家。莫斯科對供應量與價格的控制既能拿來當鞭子，也能拿來當糖果。

當獨立運動威脅到波蘭政權時，克里姆林宮就大幅調降天然氣價格，藉此賄賂那些不滿意俄國的人，使他們歸順。而不願服從莫斯科政府的國家（譬如尼古拉．希奧塞古［Nicolae Ceaușescu］領導的羅馬尼亞），則被迫支付天然氣的全額國際價格。

1970年代，石油與天然氣價格大幅上升，使克里姆林宮提供的糖果具有更高的價值，因此他們對缺乏能源的衛星國家也有更強的控制力。1979年，油價再次上漲，蘇聯有恃無恐，打算擴張蘇聯帝國。蘇維埃的坦克車駛進了阿富汗。

書中提到，2012年，歐盟的天然氣中有39％由俄國供應。在歐盟的三組主要能源管線中，有兩組途經烏克蘭。「烏克蘭面臨的問題，就是歐盟的未來與安全的問題。」波蘭總理唐納．圖斯克（Donald Tusk）說，「如果有這麼多歐洲國家都必須依賴俄國送來的天然氣的話，未來我們將無法有效阻止俄國的潛在侵略行動。」

Rupert Russell書中同時引用訪問丹佛大學（University of Denver）的政治科學教授卡倫．亨德里克斯（Cullen Hendrix）的內容，普丁併吞克里米亞後，得到了三分之二的烏克蘭黑海水域，也獲得了埋藏其中的天然氣。除此之外，克里米亞也讓俄國得以在黑海建造一條新的「南流」（South Stream）管線，從俄國通往歐洲，直接繞過烏克蘭。

在國際勢力介入之中，俄烏如何能在談判桌上找到共識，令人屏息以待。不過俄烏關係難解，有其歷史背景。

俄羅斯2014年3月奪取克里米亞（Crimea）後，得到的不只是克里米亞的土地，還有一片面積為其陸地面積三倍以上的海域，及其水下可能價值數以萬億美元計的資源。

按照俄羅斯的說法，接管克里米亞是收回自己的合法領土，絲毫未提黑海地區日益升溫的石油和天然氣熱潮。但是這一舉動同時也拓展了俄羅斯的海洋疆域，悄無聲息地將巨大的石油和天然氣儲備掌握在自己手中，同時給正在尋求能源獨立的烏克蘭帶去沉重的打擊。

這是紐約時報資深作家WILLIAM J.BROAD於2014年發表的文章，埃克森美孚（Exxon Mobil）、荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell）等石油巨頭對黑海進行勘探後，石油分析師的說法是，「這裡潛在資源可能和北海不相上下。」