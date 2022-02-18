普丁說出這句話 美媒驚：有理由開戰了

美國「有線電視新聞網」（CNN）17日指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）先前表示，將發生於烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）的衝突定位為「種族滅絕」（genocide），代表俄羅斯表面上持續宣稱無意引發戰爭，但同時也在加強發動入侵的正當性。

根據報導，普丁15日在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行聯合記者會時，稱根據俄方判斷，目前正於頓巴斯地區發生的衝突為「種族滅絕」；雖然蕭茲稍後對此進行反駁，但普丁的最新強硬態度已廣受外界討論。

俄羅斯16日還宣布，已根據俄羅斯聯邦刑法第356條，針對烏克蘭軍方2014年以來於頓巴斯地區「不分青紅皂白砲擊平民」一事展開刑事調查，聲稱烏克蘭「明顯有意消滅頓巴斯居民」，與普丁的發言相呼應。

CNN指出，在俄羅斯與烏克蘭及西方國家對抗的高峰時期，宣布一項並非由獨立機構進行的調查，明顯帶有政治意圖；且俄羅斯在2008年8月時，也曾宣布喬治亞政府對南奧賽提亞（South Ossetia）平民實施種族滅絕，接著便啟動大規模軍事介入，讓歐美政府擔心俄羅斯會「故技重施」，再度以此作為對烏克蘭出兵的理由。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）已警告，俄羅斯可能利用頓巴斯地區發生種族滅絕、發現烏克蘭軍隊屠殺平民的萬人塚、烏克蘭準備生產化學武器對付俄羅斯等假訊息，作為對烏克蘭採取軍事行動的藉口。

文章來源：Is Putin creating a pretext for war?

（中時新聞網 蘇尹崧）