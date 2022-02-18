非黑即白的答案？美、俄訊息戰誰撐得久

昨日（16）俄羅斯宣稱在克里米亞軍演告一段落，官方釋出的影像可以明顯看出俄軍已逐步撤離。這一幕正當全世界暫時鬆一口氣，然而，美國尚未核實此消息，反而加劇對俄的訊息戰。一位美國官員也表示，實際上莫斯科正在烏克蘭邊境增兵7,000人。

15日俄、德兩國國家領導人進行會晤，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會後補充說道：「烏克蘭在頓巴斯地區犯下種種暴行，也同樣是一場『種族滅絕』。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「美國對於普丁胡亂指控頓巴斯地區發生的種族滅絕感到憂慮。」進一步補充，這些都是名符其實的訊息戰，俄試圖找藉口能夠發動戰爭。

美、俄你來我往猛烈展開一連串的訊息戰，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，此舉完全無法判斷美國是否真的在為俄軍入侵做準備，或是拜登只是在假扮誘餌，而普丁透過宣稱撤離軍隊來驚動華府，同時祭出佯攻緩和和侵略，迫使西方各國做好準備。

基輔向CNN揭示的情報指出，「以目前俄羅斯集結的兵力不足以對烏國進行大規模武裝侵略。」

《紐約時報》針對普丁撤軍這項轉機總結了兩項問題，俄羅斯入侵烏克蘭究竟是利大於弊還是弊大於利？美國15日提出對俄的經濟制裁法案，俄國是否能撐得比西方國家久？若美國能夠確保俄羅斯相信兩者答案皆非，那麼普丁自然不會犯傻而減少損失。當然，如果侵略行動相對有利的話，那麼早已宣戰，這也是詭計多端的普丁虛張聲勢的一部份，不用軟硬實力兼施，反倒採取假訊息的混和戰術。

專家分析，普丁目前最想要的是迫使美、歐談成一項新的安全協議，「普丁和美國一樣喜歡快狠準的戰爭模式，而現況並不是他所樂見的。」奇怪的是，雙方都在竭盡所能展示自己擁有的硬實力，美國透過社交媒體不斷發布飛機裝載武器和設備的照片，甚至大方秀出向基輔轉讓武器，威脅要讓俄國在烏克蘭境內成為另一個阿富汗。專家認為：「這不是典型的戰前行為，普丁不是冒險者。」

The first shipment of assistance recently directed by President Biden to Ukraine arrived in Ukraine tonight. This shipment includes close to

200,000 pounds of lethal aid, including ammunition for the front line defenders of Ukraine. [1/2] pic.twitter.com/YeYanK0Px6 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

文章來源：Ukraine crisis: Why Putin is negotiating with the West at the barrel of a gun

文章來源：US cranks up the information warfare against Putin

文章來源：On Ukraine, U.S. and Russia Wage Signaling War to Avert Actual War

（中時新聞網 徐沛琪）