俄烏緊張 道瓊崩622點 台積ADR跌逾3％

俄烏局勢緊張未解，市場避險情緒濃厚，恐慌指數VIX飆升近16％，美國10年期公債跌破2％，金價走揚，美股四大指數17日全面挫殺，科技股、晶片股殺盤深重，道瓊大跌逾600點，創今年來最差單日表現，那斯達克指數跌2.88％、費城半導體指數也大跌3.74％，輝達大崩7.56％。

道瓊指數跌622.24點或1.78％，收34,312.03點。那斯達克指數跌407.38點或2.88％，以13,716.72點作收。標普500指數跌94.75點或2.12％，收在4,380.26點。費城半導體指數跌133.09點或3.74％，收3,422.60點。

儘管俄羅斯當局宣布撤離部分軍隊，但包括法國、北約以及烏克蘭政府均表示未見實質撤軍，而美國資深官員更表示俄羅斯於烏克蘭邊境增兵七千人，反駁俄羅斯的「撤軍說」。同時，烏克蘭政府與親俄分離勢力互相指責對方於前線違反停火協議

美國總統拜登（Joe Biden）、美國國家安全股問蘇利文（Jake Sullivan）示警，俄羅斯入侵烏克蘭可能性非常高，襲擊恐「隨時發生」。

俄烏戰火一觸即發，市場資金轉向避險資產，金價上漲逾1.5％，而美國10年期公債殖利率則小幅回落至2％以下。

美國上周初領失業救濟金人數意外上升，報24.8萬人，超出預期的21.8萬和前值修正後的22.5萬人；截至2月5日當周，續領失業金人數報159.3萬，低於預期的160.5萬及前值修正後的161.9萬人。

大型科技股表現，蘋果跌2.13％、亞馬遜跌2.18％、網飛跌2.87％、微軟跌2.93％、谷歌跌3.77％、Meta（臉書母公司）跌4.08％。

晶片股方面，英特爾跌1.37％、艾司摩爾跌2.02％、德儀跌2.13％、美光跌2.43％、博通跌3.05％、高通跌3.36％、超微跌4.52％、輝達跌7.56％。

台股主要ADR表現，中華電信漲0.18％、日月光跌2.25％、台積電跌3.11％、聯電跌3.06％。

中概股方面，百度跌0.29％、網易跌0.37％、愛奇藝跌0.45％、阿里巴巴跌0.90％、京東跌1.00％、微博跌1.76％。

銀行股方面，摩根大通跌2.30％、高盛證券跌3.05％、美國銀行跌3.38％、富國銀行跌3.42％。

汽車股方面，福特汽車跌2.61％、通用汽車跌3.19％、特斯拉跌5.09％。

生技股方面，嬌生跌0.61％、默沙東跌1.11％、輝瑞跌1.57％。

石油股方面，西方石油（Occidental Petroleum）漲0.53％、APA Corp跌0.031％、艾克森美孚跌0.15％、雪佛龍跌0.51％、Halliburton跌1.79％。

其他類股表現，沃爾瑪漲4.01％、可口可樂漲2.00％、麥當勞跌0.85％、迪士尼跌2.17％、NIKE跌2.52％、3M跌3.57％、開拓重工跌4.37％。