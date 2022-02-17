俄羅斯撤軍是假的？歐美股市嚇跌

俄烏情勢依然緊張！美國資深官員16日表示，俄羅斯近日在烏克蘭邊境增兵7,000人，反駁莫斯科當局宣稱「撤離部分軍隊」的說法。而烏克蘭政府與親俄的分離勢力17日互相指責對方於前線違反停火協議，外界擔憂俄國恐怕藉此理由入侵烏克蘭。

受此消息影響，歐洲Stoxx 600指數周四盤中下跌0.2％，英國大盤下挫0.6％，法國與德國股市皆下跌約0.3％。美股亦開低，3大指數跌0.6％到0.9％。資金轉入避險資產，帶動日圓與金價大漲，金價逼近1,900美元，創8個月新高。

美國官員表示，俄國撤離部分軍隊是「假消息」，據他們所知，近日又有7,000人加入俄國派駐於烏克蘭邊境附近的15萬大軍行列。

這名官員表示，俄羅斯大玩兩面手法，總統普丁對外宣稱無意開戰並打算尋求外交途徑解決危機，但私底下卻搞小動作並持續增兵，最近一批士兵於周三抵達，更令人擔憂的是，莫斯科可能隨便找藉口進犯烏克蘭。

烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）兩個分離地區盧干斯克人民共和國（Luhansk People’s Republic）與頓內次克人民共和國（Donetsk People’s Republic）周四表示，烏克蘭部隊向其境內發射手榴彈與迫擊砲。

烏克蘭軍方則表示，俄羅斯控制的勢力在八個區域違反停火協議，使用迫擊炮、反坦克手榴彈與小型武器。烏克蘭官方媒體周四報導，其中一發炮彈擊中一座幼稚園建築。

2014年，親俄分離份子在俄國支持下於頓巴斯發動內戰，最終使得盧干斯克與頓內次克脫離烏克蘭管轄，儘管烏克蘭與分離勢力一年後達成停火協議，但類似交火經常發生。

但此時俄國與西方國家正就烏克蘭問題對峙之際，任何風吹草動恐怕都可能衍生更大衝突。

美國官員說法與北約組織（NATO) 秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）一致，那就是：「俄國不但沒撤軍，反而持續集結軍力。」史托騰伯格周三表示，尚未看到俄烏緊張局勢降溫跡象。

史托騰伯格表示，俄國利用武力恫嚇其他國家恐成為「歐洲新常態」，而這促使北約強化軍事防禦能力，其中一個可能性是在東歐、中歐與東南歐成立新的部隊。