Fed變小鷹 升息不躁進

聯準會（Fed）公布1月底的會議紀錄，內容顯示決策官員認為通膨對經濟的壓力日增以及就業強勁，是到了升息的時候，但任何決策必須依照每次會議的通膨等數據分析再定奪。市場解讀該紀錄語氣放緩，既未暗示3月會期將一口氣升息2碼，也未如市場預期今年每次決策會期都可能升息。

反映會議紀錄鷹味不如市場預期，在會議紀錄出爐後，美國公債殖利率應聲下滑，最受Fed利率預期影響的2年期公債殖利率由1.55％滑落至1.52％，10年期公債殖利率周四下滑至2.01％，大跌近4個基點。

會議紀錄提及，美央行準備對抗1980年以來最快的物價增幅。官員們指出，預料通膨會在今年減緩，但若非如此，就將加快升息速度。

該紀錄指出，「多數與會者提到，倘若通膨並未如預期下降，聯邦公開市場委員會（FOMC）認為採取比目前預期更快的速度移除政策寬鬆是合適之舉。」

Fed的1月會後聲明指出，不久後將利率由接近零向上調升是合適的。部份官員表示，由目前經濟成長力道與高通膨來看，此次升息速度可能會比2015年的緊縮貨幣周期（當時一次一碼）還快。

這說法讓一些分析師認為，Fed在3月會期會一口氣升息2碼，同時可能在今年之後的每次例會都調升利率。Fed每年決策會議召開8次，約每6到7周開會一次。

不過1月開會時也是美國疫情接近高峰時，會議紀錄未透露官員的決策方向，也未暗示3月會議是否會升息2碼。

如今市場又認為升息1碼可能性較高。凱投宏觀首席美國經濟學家艾許沃斯(Paul Ashworth)表示，「決策委員並未認真考慮在3月會期時以一口氣升2碼來啟動升息循環，也未談到今年接下來每次會期都會升息的議題。」

道富首席經濟學者莫庫塔（Simona Mocuta）表示，「市場解讀會議紀錄內容比預期更鴿派。」

他認為，外界原本預料Fed展現鷹派論調，但會議紀錄的說法比較像是Fed想採「按步就班」步伐。

另在縮表方面，與會者認為大幅縮減資產負債表規模是合適的，並討論是否需要出售持有證券，可能方式是讓債券每月到期後不再投資，一些官員認為可以出售MBS，僅保留公債即可。