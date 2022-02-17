韓國貿長示警 俄烏開戰全球供應鏈恐斷鏈

俄烏情勢持續緊張，韓國貿易部長呂漢辜（Yeo Han-koo）示警，俄烏開戰恐中斷全球供應鏈，並引發油價躥揚。

呂漢辜受訪時表示，韓國密切關注俄烏危機，以評估對油價的影響，或是可能造成供應鏈中斷。韓國首先觀察油價是否躥揚，因為韓國92％的能源需求仰賴進口。

呂漢辜指出，製造業部分供應鏈可能受到地緣政治風險衝擊，韓國擬採取所有政策略措施，來因應潛在風險。韓國重要出口商品包括汽車、晶片和其他電子產品。

呂漢辜透露，韓國已經採取行動，試圖緩解供應鏈風險。韓國政府正在評估，哪些重要原物料最容易遭受衝擊。韓國試圖找出可能造成供應鏈中斷的所有重要原物料，舉例來說，太過倚重一或兩國提供原物料，可能容易受到衝擊。

此外，韓國也著手開發「早期警示系統」，警示部分重要原料面臨潛在風險。呂漢辜表示：「若是系統察覺供應鏈面臨風險，我們便可以及早做出回應。」若有必要，韓國可能與其他國家共同開發儲備系統或是交換系統。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，近幾個月來兩國緊張情勢逐漸升溫，俄羅斯國防部日前宣稱，部份在俄烏邊境進行演習的軍隊已撤回基地，然而拜登內閣官員16日表示，俄國在烏克蘭邊境集結15萬大軍後，近日又增兵7,000人。

俄羅斯大軍壓境，外界猜測俄國有意入侵烏克蘭，憂心2014年俄國非法兼併和占領克里米亞的事件重演。然而俄國卻不斷否認外界指控。

另一方面，鑑於全球晶片嚴重短缺，呂漢辜呼籲國際合作，共同解決問題。他表示：「韓國企業雖在半導體供應鏈扮演重要角色，但我們認為沒有一個國家能夠擁有半導體或任何其他產業的供應鏈。」

呂漢辜表示，鑑於晶片供不應求，在管理半導體、電池或電動車等重要供應鏈方面，國際間緊密合作至關重要。他透露韓國正在半導體和其他重要供應鏈開發「合作網絡」。

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