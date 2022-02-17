日本1月出口遜預期 貿易赤字寫8年新高

日本1月出口雖連續11個月成長，但海外汽車需求放緩，全球供應鏈吃緊持續困擾製造業，出口增幅不如預期，加上進口能源成本飆漲，單月貿易赤字創8年來新高。

全球第三大經濟體日本的貿赤惡化，凸顯該出口導向經濟體，深受燃料與原物料成本持續大漲衝擊，這導致進口增幅遠大於出口。

日本財務省17日公布，1月出口年升9.6％，遜於《路透》調查得出的預估中值16.5％，也遠低於前月的年增幅17.5％，但連續11個月維持擴張。

若分區來看，受到一般機械輸出疲軟影響，日本1月對最大貿易夥伴中國的出口年縮5.4％，是19個月來首見萎縮。但拜鋼鐵與半導體製造設備需求強勁之賜，上月日本對歐洲和美國出口，分別成長16.1％、11.5％。疫情擾亂供應鏈大鬧晶片荒之下，日本電子和汽車製造業的產量銳減，致使整體出口擴張速度不及進口。

1月進口較去年同期暴衝39.6％，超出預估中值37.1％，致使該月的貿易赤字擴大到2.2兆日圓，比普遍預估的1.6兆日圓還嚴重。

財務省指出，這係日本連續6個月出現貿赤，金額創2014年1月來之最，當年貿赤總額將近2.8兆日圓。

日本的石油、天然氣幾乎全靠進口，而能源價格近來飆到多年高點，加深全球對通膨的不安。俄羅斯入侵烏克蘭的地緣政治危機，將能源價格進一步推高。

在此同時，由於聯準會準備升息遏阻通膨，日圓兌美元走貶。美國升息會帶動美元計價投資的需求，美元因而走強。

SMBC日興證券資深經濟學家宮前耕也（Koya Miyamae）指出，日本1月貿赤擴大，主要是碰上新年假期出口減少所致，「但即使將此因素考量在內，赤字還是過大。」

俄烏開戰危機籠罩，投資人對全球吹升息風抗通膨的憂慮不散，日經225指數周四收低，終場跌0.83％，收在27,232.87點。