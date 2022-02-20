「俄」制半導體關鍵材料 缺芯問題恐加劇

去(2021)年農曆春節後的開工日(2/17)，半導體類股指數跳空開高大漲+5.02%，當天收盤442.56點，隔天見到445.48高點後，進入中期修正，乖乖，空頭不講武德，元宵還沒吃，就跌到390.64低點，驚魂未定，於是多頭把握回測季線支撐的機會，展開反彈。

怎知多頭打著缺芯漲價的利多大旗，號召多頭在季線支撐附近反覆震盪兩個月，最後不敵COVID-19本土確診爆發利空，恐慌情緒讓半導體指數跌破半年線，5月12日見到351.54低點，從445.48高點到351.54低點，累積下跌21.08%，剛剛好符合步入空頭市場的檢視條件。

但不論是從疫情蔓延、各國政府積極救市、消費者信心上揚、企業積極補庫存等，多頭還有續漲的機會，於是半導體類股才有了今年藉著台積電第一季法說會利多，漲到467.19高點，創新高。也就是說，去年農曆春節套牢在半導體或是電子股的投資人，照理說應該是解套。

不過費城半導體指數在過年期間跌破年線3356點支撐，經過半個月的時間反彈，看起來似乎不敵半年線3,591點壓力，這是頭肩頂的右肩嗎？

28奈米製程供給可能過剩

有粉絲在「莊家今日想幹嘛」的視頻留言：「聯電買在61.9元、8張，有沒有機會解套？還有對於產能過剩的議題，我個人覺得最近元宇宙的興起，加上VR/AR等新興的產品，28奈米製程可能未來會過剩，但絕對不是明年。」

關於28奈米製程供給過剩這個議題，我個人是很認同粉絲的觀點，說實話，聯電法說會拋出這顆震撼彈後，筆者第一時間也是傻眼，1月26日的跳空大跌-6.83%，收盤雖守住年線支撐，但1月27日再創53.7元新低，就暗示著空頭來勢洶洶，如果用一句話來形容，可用「賣壓奪門而逃」來解讀1月26日的空方缺口，於是2月14日的53元新低就不足為奇。還會跌嗎？

從月Ｋ線圖的角度，聯電似乎有可能跌破上升軌道支撐，在周、月KD同步下彎，可預期中期整理的路還遠著，不排除是第四波的「穿頭破腳」整理型態，觀察前波低點43.05元支撐強度。

西洋情人節當天，G7工業國財長發表聲明：「準備集體對俄羅斯實施經濟和金融制裁。」長期來說，俄羅斯人認為自己是歐洲人，但近年隨著中國經濟實力的崛起，加上美國的針鋒相對，也漸漸靠攏中國互相抱團取暖。這次烏克蘭危機，可以說西方把俄羅斯推向中國，至此以盎格魯薩克遜人為主體，加上北約組織的民主資本主義陣營，對上被經濟制裁圍堵的俄羅斯、中國、北韓、伊朗的反美聯盟，地球上最具影響力的兩大陣營將在烏克蘭申請加入北約的議題上直球對決。

「俄」制半導體關鍵材料

俄羅斯會怎麼接招呢？由於烏克蘭、俄羅斯是全球半導體製造用特種氣體生產大國，美國白宮先前警告，提防俄羅斯以限制關鍵原材料(鈀)供應的方式，報復美國可能採取的制裁行動。

鈀是航空航太、核能、汽車製造中的關鍵材料，只有俄羅斯和南非等少數國家出產，根據美國電子材料市場調查公司Techcet，美國35%的鈀來自俄羅斯，多用在半導體後段封裝環節，從這個角度就能夠合理解釋上週封測族群突然有幾檔股票衝上漲停板，而且找不到新聞題材，或許是熟悉半導體製程的買盤想領先卡位。

不過再仔細想想，市場對於半導體缺芯漲價的題材已經利多疲勞，所以欣銓、菱生、典範、華泰、日月光等的反彈遇壓，看起來有種空頭市場的「急漲緩跌」特徵。

缺芯問題恐加劇

除了俄羅斯的鈀之外，烏克蘭供應的氖氣約占全球70%，並且供應全球約40%氪氣，和30%的氙氣，在2014年克里米亞半島局勢緊張時期，氖氣價格一度上漲600%。其中，氖氣和氪氣都可用於KrF鐳射，主要用於八吋晶圓250~130nm成熟製程。

目前250~130nm製程產品包括電源管理晶片(PMIC)、微機電系統(MEMS)及MOSFET元件、IGBT等功率半導體，在目前全球缺芯仍未緩解的背景下，必然將進一步加劇缺芯問題。所以當G7真的祭出經濟制裁後，歐洲跟美國的八吋、十二吋晶圓廠應該為俄羅斯斷供做好準備，至於亞洲等半導體業者因為材料獲取管道暢通，業績影響不大，股價的連動性可能比較大。

圖文/授權轉載自理財周刊1121期 作者/林修鋒