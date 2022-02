為開打鋪路?俄指控烏克蘭先動手 破壞停火協議

俄羅斯國營「俄羅斯衛星通訊社」報導,當地時間今(17)日凌晨,烏克蘭武裝部隊在烏東親俄地區自行宣布成立的盧甘斯克人民共和國(Luhansk People’s Republic)4個地區,發射迫擊砲及手榴彈。

俄羅斯衛星通訊社指出,根據由俄羅斯及烏克蘭軍方代表組成的聯合控制和協調中心(Joint Center for Control and Coordination),周四凌晨2時30分,烏克蘭武裝部隊在烏東地區自立的盧甘斯克人民共和國4個區域發射迫擊砲及手榴彈。

盧甘斯克人民共和國一名駐聯合控制和協調中心的官員表示,「烏克蘭的武裝部隊嚴重違反停火體制,使用了根據明斯克協議規範應該要撤出的武器。」

烏克蘭與俄羅斯情勢緊張,雖然俄羅斯連續2日稱部分部隊在完成軍演後已經開始撤回長駐基地,不過包括美國及北大西洋公約組織(NATO)等都強調,還沒有看到俄羅斯撤軍跡象,美國更指有超過15萬俄羅斯大軍持續在烏克蘭邊境集結,甚至還有增兵趨勢。

華府在始終沒有看到俄羅斯撤軍、反倒察覺俄方增兵7000部隊的跡象後,已採取行動。據CNN新聞網報導,美國空軍F-35戰機周三已抵達德國斯潘達勒姆空軍基地(Spangdahlem Air Base),以加強北約(NATO)盟國戰力,並對俄羅斯展現團結一致的立場。

美國官員昨(16)日警告,近期俄羅斯的「不實」聲明持續增加,莫斯科可能以此作為入侵烏克蘭的藉口,包括出現遭烏克蘭武裝部隊殺害的無名平民萬人塚、以及美烏研發生化武器等不實傳言。

2014年親俄分離主義勢力在克宮的支持下,在烏東頓巴斯(Donbas)地區發動內戰,促使頓內次克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)脫離烏克蘭中央政府管轄,建立了頓內次克人民共和國(DPR)與盧甘斯克人民共和國(LPR),以致烏東的控制權落入分離主義政府手中。

文章來源:In Violation of Ceasefire, Ukrainian Armed Forces Fire Mortar Shells, Grenades on 4 LPR Localities

文章來源:US Air Force jets arrive in Germany in effort to strengthen NATO allies

(中時新聞網 吳映璠、楊幼蘭)

最近1.5公尺 俄軍機3度逼近美軍機 五角大廈火大開砲

在俄羅斯與烏克蘭、西方情勢緊張之際,美國國防部昨(16)日指控俄羅斯軍機上周末在地中海上空逼近3架美軍軍機,怒轟此舉「不專業」,美媒指出,兩方軍機最近僅1.5公尺。

綜合路透社、美國海軍研究協會新聞(USNI News)、美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國國防部昨日證實,12、13日3架美國海軍P-8A反潛巡邏機在地中海上空的國際空域飛行時,遭俄羅斯軍機進逼。

五角大廈發言人卡夫卡(Mike Kafka)形容海軍軍機經歷俄羅斯軍機的「不專業攔截」,雖然這起「互動」並未造成人員傷亡,「但是可能導致誤判及錯誤,造成更危險的後果。」

他說美國已經透過外交管道向俄羅斯官員傳達關切,強調美國將會持續在國際水域及空域安全、專業地運作,並且遵守國際規範,「我們希望俄羅斯也這麼做。」

CNN引述多名美國官員指出,好幾架俄國軍機「極度近距離地」逼近一架美軍軍機,不過官員並未說明俄國軍機究竟有多近。

美國廣播公司新聞網(ABC News)則指出,俄國軍機進逼美軍機最近距離不到5英呎(約1.5公尺)。

消息人士指稱,有俄國軍機逼近美軍機的畫面,不過華府尚未承認。

路透社評論,美國與俄羅斯之間的這類接觸並不罕見,不過這次事件發生在「特別微妙的時刻」,對任何誤判或事故的擔憂都在增加。

文章來源:Pentagon Accuses Russian Pilots of Making ‘Unprofessional Intercepts’ of Navy P-8As

文章來源:US Navy aircraft had an “extremely close” encounter with multiple Russian military jets over the Mediterranean

文章來源:Russian aircraft buzz US Navy patrol planes, get within 5 feet, Pentagon says

文章來源:俄羅斯飛機在地中海上空近距離接觸美國軍機–五角大樓

(中時新聞網 吳映璠)