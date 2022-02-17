業績強勁＋上修獲利 思科盤後漲3.5％

業績強勁＋上修全年獲利目標 思科盤後漲3.5％

網路設備大廠思科（Cisco Systems）上季營收獲利意外強勁，並上修全年獲利預測，周三盤後股價上漲3.50%，報56.15美元，稍早前一度漲近5%。

全球晶片短缺帶動產品價格上漲，以及隨著運輸延遲的問題逐漸緩解，物流成本可望下滑，是思科上修獲利展望的主要原因。

思科公布第二財季（截至1月底）營收年增6%，為127億美元，優於市場預估的126.5億美元。經調整後每股盈餘為84美分，優於市場預估的81美分。

財務長Scott Herren在法說會上表示，持續轉向軟體與訂閱事業的策略實現營運增長，我們看到公司正在進步。

至於已導致成本增加的供應鏈問題，思科警告這場大流行病引發的供應緊缺將一直持續到公司的下半年度。

思科將全年每股盈餘預測從介於3.38～3.45美元上修至介於3.41～3.46美元；將全年營收預測從成長5%～7%調整為成長5.5%～6.5%。

分析師預估該公司全年營收成長5.8%，為527.1億元，並預估其全年每股盈餘為3.42美元。

思科預期本季營收成長3%～5%，每股盈餘介於85～87美分。市場預估其營收年增3.5%，為132.5億美元，並預估其每股盈餘為86美分。

此外，該公司宣布庫藏股計畫加碼150億美元。

（時報資訊 柯婉琇）