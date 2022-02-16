美國、北約：俄持續增兵 沒有撤軍跡象

美國及北大西洋公約組織（NATO）表示，俄羅斯昨（16）日仍在烏克蘭附近增兵，未有撤軍跡象，即便俄國當局堅稱正在撤軍。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受「微軟國家廣播公司」（MSNBC）訪問時指出，俄羅斯言行不一，美方未看到俄國撤軍，仍看到關鍵部隊朝邊界移動，而非離開邊界。

此外，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也指稱，俄羅斯軍隊及坦克車來回移動，不等於撤軍的證據。

史托騰柏格還提及，北約可以依據衛星影像，證明俄羅斯並沒有從烏克蘭邊界撤軍。

俄聲稱開始撒軍烏克蘭 法外長：軍隊數量沒變

針對俄羅斯宣稱在烏克蘭附近地區的部分軍隊已開始撤離，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天指出，當地俄軍數量仍一樣多。

俄羅斯表示，俄軍在克里米亞的軍演已結束，已撤出戰車等軍備及部隊，並公布相關影像。莫斯科當局宣布，已從與烏克蘭邊境撤出首批軍隊，但西方國家稱未見到證據。

法新社報導，勒德里安南今天指稱，在俄羅斯宣布已撤離部分軍隊後，在烏克蘭邊界附近的俄軍數量和之前一樣。

勒德里安告訴法國參議員，俄軍數量仍一樣多，演習正在繼續。俄方的聲稱需要獲得證實。