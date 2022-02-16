Fed偏鴿 標普尾盤翻紅 道瓊小跌

俄羅斯宣布克里米亞軍演結束，公布撤軍相關影像，但包括美國、法國、烏克蘭及北約等大國組織均抱持懷疑。聯準會發布會議紀要顯示，官員談話多偏鴿派，市場對激進升息獲得緩解，美股四大指數漲跌互見。

道瓊指數跌54.57點或0.16％，收34,934.27點。那斯達克指數跌15.66點或0.11％，以14,124.09點作收。標普500指數尾盤逆轉跌勢，漲3.94點或0.09％，收在4,475.01點。費城半導體指數漲1.23點或0.035％，收3,555.69點。

大型科技股表現，亞馬遜漲1.02％、谷歌漲0.78％、微軟跌0.12％、蘋果跌0.14％、Meta（臉書母公司）跌2.02％、網飛跌2.30％。

晶片股方面，德儀漲1.25％、艾司摩爾漲1.14％、輝達漲0.06％、美光漲0.06％、高通跌0.23％、英特爾跌0.43％、博通跌0.92％、超微跌3.11％。

台股主要ADR表現，日月光漲0.53％、中華電信漲0.53％、台積電跌0.74％、聯電跌0.81％。

中概股方面，百度漲0.29％、網易漲0.33％、微博漲0.81％、阿里巴巴跌0.54％、京東跌1.09％、愛奇藝跌1.56％。

銀行股方面，摩根大通漲0.18％、美國銀行跌0.23％、富國銀行跌0.41％、高盛證券跌1.07％。

汽車股方面，通用汽車漲1.53％、特斯拉漲0.10％、福特汽車跌0.39％。

生技股方面，嬌生跌0.06％、輝瑞跌0.22％、默沙東跌0.76％。

石油股方面，Halliburton漲3.23％、APA Corp漲0.53％、艾克森美孚漲0.46％、雪佛龍漲0.030％、西方石油（Occidental Petroleum）跌0.49％。

其他類股表現，迪士尼漲1.05％、NIKE漲0.63％、開拓重工漲0.11％、可口可樂跌0.02％、麥當勞跌0.28％、沃爾瑪跌0.63％、3M跌1.09％。