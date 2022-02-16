通膨害的！英家庭實質收入 降幅創30年最大

英國1月通膨年率升至5.5％，今春的通膨年率預料會飆破7％，薪資漲幅根本追不上，英國家庭的實質收入將寫下30多年來最大降幅。這讓英國央行（BOE）面臨棘手挑戰，既要確保經濟從疫情復甦的火種不滅，又要竭力緩和通膨壓力。



BOE預測，英國今年的平均所得將下跌2％，創1990年有可比較紀錄以來的最大跌幅，這恐成為總體經濟全力掙脫疫情泥淖復甦的絆腳石。



英國官方甫於11日公布，去年全年經濟成長率7.5％，但新冠病毒變異株Omicron肆虐下，去年12月GDP反倒月減0.2％。



BOE預期今春物價漲幅觸頂飆破7％，明顯凌駕薪資成長速度，後者預估今年平均漲幅僅3.75％。



美國通膨年率雖也在飆升，創40年新高，然經濟復甦速度比英國快，去年第二季就越過疫情前高峰，咸認聯準會3月即啟動升息。



美國銀行英國經濟學家伍德（Robert Wood）表示：「美國通膨侵蝕實質收入的同時，需求也很強。英國通膨侵蝕實質收入之際，需求還沒回復到兩年前的水準。」



美國通膨主要是受政府的疫情紓困措施帶動，白宮大灑幣提振消費支出，進而促進經濟成長。反觀英國通膨，受能源成本飆漲及進口貨品價格上揚驅使居多。



央行想靠收緊貨幣政策來抑制通膨有其風險，民眾預期通膨來襲要求加薪，反倒讓高通膨問題更難纏無法解決。伍德指出：「央行官員要克服的難題是，貨幣政策須緊縮到足以不讓通膨根深蒂固，而在消費力下降的同時，又不能收得太緊以免經濟走下坡。」



經濟學家預測，在能源價格平抑後，英國通膨年率可望回落，但到2023年仍維持在5％左右。英國家庭的荷包又將失血，能源監管機構已宣布4月起調高業者的收費上限。



英國政府去年10月底將23歲以上勞工的基本工資上調6.6％，這個幅度已被通膨完全抹平。此外英相強生不顧包括執政保守黨在內的反對呼聲，仍堅持要在4月增稅。