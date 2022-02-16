歐央官員： ECB資產收購計畫 Q3結束

歐洲央行（ECB）管理委員會委員、同時也是法國央行總裁德加洛（Francois Villeroy de Galhua）周二（15日）接受媒體訪問時指稱，歐洲央行的資產收購計畫可能在今年第三季結束，但之後不會緊接著升息。



他表示，通膨升溫與地緣政治風險意味ECB在3月10日開會時應思考更多可能選項，像是決定何時結束資產收購計畫等。他預測可能落在第三季，但確切時間點仍需進行討論。



ECB的1.85兆歐元疫情緊急購債計畫（PEPP）預定將在3月結束，不過在同時，資產收購計畫（APP）規模將會增加，以作為PEPP退場時的量化寬鬆橋樑。



該央行先前發布前瞻指引，指出APP目前以200億歐元的購買規模持續進行，不過到第二季將增至400億美元、第三季則降到300億歐元，若有必要還會再減至200億歐元。它還聲稱在所有資產收購計畫結束後，就會立即展開升息。



不過德加洛在訪談中表示，這些階段時間表可能會進行調整，他還指出ECB在指引聲明中的「立即」字眼可能會被刪除，代表在第三季結束資產收購計畫後，不意味緊接在第四季就會開始調升利率。



他補充，前瞻指引雖然讓政策更趨明確，但不應該就此束縛ECB的決定，特別是不確定時期。他說ECB在3月採取第一步後將會靜觀其變。



德加洛建議刪除「立即」字眼也獲得ECB另一名管理委員、目前是塞普勒斯央行總裁赫洛多托（Constantinos Herodotou）的支持。他說ECB的前瞻指引必須視該央行3月發布的最新通膨預測而定。他認為不僅是短期通膨前景須長期持穩在2％，還要觀察通膨預期走向為何。



歐元區1月通膨率達到5.1％，再度改寫歷史新高。不過ECB總裁拉加德 （Christine Lagarde）日前表示，通膨料將回落到2％左右，因此目前沒有必要大幅緊縮貨幣政策，凸顯她對升息鷹派立場有所軟化。