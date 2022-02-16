共和黨抵制Fed副主席提名 鮑爾遭受波及

不滿拜登總統提名前財政部官員拉斯金（Sarah Bloom Raskin），出任聯準會（Fed）負責銀行監管的副主席，美國共和黨參議員使出杯葛手段，15日拒絕出席Fed5名人事案投票，連尋求連任的主席鮑爾都遭到池魚之殃，表決被迫延遲。

拉斯金曾任Fed理事，在前總統歐巴馬主政時期擔任財政次長，共和黨指控拉斯金不當利用自己與Fed的淵源，圖利她擔任董事的金融科技公司Reserve Trust。

參院銀行委員會資深成員、共和黨籍賓州參議員杜美（Pat Toomey）認為，拉斯金對她在Reserve Trust董事會的角色交代不清。

對於拉斯金過去發表的氣候變遷言論，參院銀行委員會的共和黨成員也表示反對，她曾敦促Fed應考慮天災及氣溫上升帶來的衝擊，是如何威脅金融體系。杜美指責拉斯金利用Fed工具，讓銀行打消放貸給石油天然氣公司的念頭。

參院銀行委員會原訂周二對Fed主席鮑爾、副主席布蘭納德（Lael Brainard）、銀行監管副主席拉斯金，以及庫克（Lisa Cook）和傑佛遜（Philip Jefferson）兩位理事的提名案進行投票。但共和黨刻意以缺席抵制拉斯金任命案，鮑爾在內的其他Fed人事表決也被迫延宕。

銀行委員會主席、民主黨俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）指控共和黨採取這種手段，會拖慢Fed回應通膨等經濟挑戰的速度。他在共和黨議員集體缺席的聽證會上痛斥，「共和黨遺棄美國民眾。」

布朗與白宮聲稱，通膨不斷升溫之際，Fed提名案全數過關至關重要。

即便民主共和兩黨化解拉斯金任命案的僵局，拉斯金的提名之路依然崎嶇。兩黨在參院的席位勢均力敵，民主黨還握有副總統賀錦麗的關鍵票，但民主黨新墨西哥州參議員盧漢（Ben Ray Lujan）因中風告假，缺席4到6周，民主黨在Fed人事提名案恐仍缺臨門一腳。