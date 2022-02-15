烏克蘭危機暫解 那指升2.5％ 費半飆5.5％

俄羅斯國防部宣布已將部分在俄烏邊境進行演習的軍隊撤回基地。國際油價驟跌，金價、美元指數反轉向下，VIX恐慌指數急殺，比特幣衝高、十年期美債殖利率突破2％。美國股市應聲強彈，科技股、晶片股士氣大增，那斯達克指數大漲2.53％，費城半導體指數也跳漲5.47％，輝達大漲逾9％。

道瓊指數漲422.67點或1.22％，收34,988.84點，終結連三跌。那斯達克指數漲348.84點或2.53％，以14,139.76點作收，創近兩周最佳單日表現。標普500指數漲69.4點或1.58％，收在4,471.07點。費城半導體指數漲184.25點或5.47％，收3,554.45點。

大型科技股表現，網飛漲2.75％、蘋果漲2.32％、微軟漲1.85％、Meta（臉書母公司）漲1.52％、亞馬遜漲0.87％、谷歌漲0.83％。

晶片股方面，輝達漲9.18％、美光漲6.83％、超微漲6.30％、高通漲4.77％、艾司摩爾漲4.54％、博通漲4.18％、德儀漲2.28％、英特爾漲1.81％。

台股主要ADR表現，日月光漲4.45％、聯電漲4.32％、台積電漲3.97％、中華電信漲0.23％。

中概股方面，愛奇藝漲8.17％、微博漲4.05％、百度漲3.78％、阿里巴巴漲3.54％、京東漲2.26％、網易漲1.93％。

銀行股方面，摩根大通漲1.46％、高盛證券漲1.03％、富國銀行漲0.92％、美國銀行漲0.78％。

汽車股方面，特斯拉漲5.33％、福特汽車漲3.55％、通用汽車漲2.62％。

生技股方面，默沙東漲1.75％、嬌生漲1.03％、輝瑞跌0.02％。

石油股方面，APA Corp漲0.28％、西方石油（Occidental Petroleum）跌3.30％、Halliburton漲0.49％、雪佛龍跌1.78％、艾克森美孚跌1.25％。

其他類股表現，NIKE漲2.82％、迪士尼漲2.57％、開拓重工漲1.76％、可口可樂漲0.38％、沃爾瑪漲0.31％、麥當勞漲0.17％、3M跌0.42％。

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