若俄入侵烏克蘭 小麥、玉米勢再攀高

俄烏情勢緊張，專家擔憂在全球糧價接近10年高點之際，倘若俄羅斯入侵烏克蘭，將使小麥、玉米等穀物市場遭受衝擊，導致價格進一步攀升。



俄羅斯是全球小麥第一大出口國，烏克蘭亦為小麥與玉米的重要出口國。由於投資人憂心兩方戰火一觸即發，帶動近期穀物價格勁揚。



標普全球普氏穀物分析主管師梅爾（Peter Meyer）表示，「以目前情況來看，市場確實會相當波動。」如果俄羅斯或烏克蘭小麥、玉米出口受影響，可能令糧食通膨更加惡化，尤其是仰賴兩地供應的地區。



根據聯合國糧農組織（FAO）資料，全球糧食價格在2021年漲幅多達28％，由於供應鏈問題持續，預料今年價格還會再漲。



全球風險顧問公司Verisk Maplecroft俄羅斯分析師庫茲（Ophelia Coutts）指出，「烏克蘭是小麥與玉米的主要出口國，任何出口受阻都會引發全球價格大漲。此外，糧食與能源價格雙雙躍升，會使生活成本危機加劇，許多地區內部動盪的機率增加，尤其是非洲與中東。」



一旦俄羅斯掀起戰火，西方國家祭出的制裁手段也會衝擊市場。儘管農產品目前不是直接目標，但若切斷全球金融系統的連結，就可能引發後續效應。



投資人與市場分析師目前主要擔憂是，俄羅斯入侵烏克蘭期間，可能會封鎖烏克蘭在黑海港口，俾以進一步施壓。摩根大通農業商品策略師亞倫（Tracey Allen）表示，以俄羅斯與烏克蘭最新收成來看，兩國仍須出貨約1,500萬公噸的小麥。荷蘭合作銀行（Rabobank）商品分析師馬格多維茲（Michael Magdovitz）則說，「由俄羅斯海軍動向來看，我認為商品的流動令人擔憂。」



梅爾認為，他最擔心的是烏克蘭農民在收成季之前，恐怕無法取得肥料等必須品。



根據ING分析師指出，俄國約占全球小麥交易的兩成，最大買家包括土耳其、埃及。