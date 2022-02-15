西非乾旱惡化 可可豆期貨價飆漲

位於西非的全球最大可可豆出口國象牙海岸，因為正處乾旱氣候的季節，近期旱情又特別嚴重，在供應短缺憂慮下，刺激可可豆期貨價2月來飆漲8％。



可可豆價格走高，使巧克力製造商和相關產品銷售商面對的挑戰愈來愈多。因為在可可豆價格大漲之前，業界已因為薪資不斷上升，和其他成本價格持續攀升而叫苦連天。



ICE交易最活躍的可可豆5月期貨價，10日觸及每公噸2,833美元的近四年新高，14日收盤報2,731美元。今年來累計上漲8.4％，扭轉去年的跌勢。主要漲勢集中在2月，累漲8％。



專家指象牙海岸在11月到隔年3月之間為乾旱季節，但近幾周來乾旱惡化，讓人擔心影響可可豆種植，促使投資人預期可可豆產量減少，帶動其價格持續走高。



德國商業銀行（Commerzbank）警告，可可農每年4月開始收割，若象牙海岸繼續不下雨，就可能傷害可可豆種植，令採收的產量變少。



生長條件不好，採收的可可豆品質會參差不齊，令部份當地盤商以品質下降為由，拒絕以原先同意的價格採購，使象牙海岸能出口的可可豆品質與數量都大受影響。



期貨經紀商RJO Futures交易員穆斯（Peter Moose）說：「當你看到可可豆期貨價持續上漲，巧克力棒的價格也會變得愈來愈貴。」



可可豆價格去年下跌3.2％，是因為供應穩定所致。但當供應出現疑慮後，就成為近期幾項價格急漲的大宗商品之一。



像跟可可豆同為製造巧克力重要原料的糖，最近價格就創近四年新高。阿拉比卡咖啡豆價格也因氣候問題今年來大漲約11％。



專家認為就算象牙海岸會下雨，也改變不了可可豆4月產量減少的事實。因為長久乾旱後降雨量突然增加，是會傷害可可豆的種植。