俄軍撤回基地 歐美股強彈

俄羅斯國防部宣布已經將部份在俄烏邊境進行演習的軍隊撤回基地，代表劍拔弩張多時的俄烏情勢終見緩和，歐美股市應聲強彈，那斯達克指數大漲1.5％，此前大漲的油金價格則反轉重挫。

歐股周二全面大漲，英國大盤上漲0.7％，法國股市跳升1.5％，德國大盤更飆高1.8％，Stoxx 600泛歐股市指數勁揚1.4％。

連跌3天的美股跳空開高，道瓊工業指數大漲逾400點或1.3％，標普5百指數跳高1％，那斯達克指數暴漲1.5％。

先前大漲的商品則同步滑落，油價重挫3％，金價則跌逾1％。

俄羅斯國防部發言人科納先可夫（Igor Konashenkov）15日對媒體表示，「派赴南部軍區和西部軍區的部隊，已經完成他們的演習任務，開始將他們的裝備裝上鐵路和公路運輸，並將在今天開始朝向他們的軍事營區移動。」

發言人的說法刊載於俄羅斯通訊社，代表在烏克蘭問題上高度對峙的俄羅斯與西方國家緊張局面可能有所降溫。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）周二將到莫斯科與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談，用意就是解除烏克蘭的緊張情勢。

烏克蘭總統澤倫斯基周一則呼籲其國人，在2月16日當天掛國旗與唱國歌，以展現團結對抗俄羅斯威脅的決心。

由於2月16日是西方媒體揣測俄羅斯可能發兵入侵的日期，澤倫斯基此一舉動引發關注。

烏國政府官員強調，澤倫斯基並非預估當天俄羅斯會發動軍事行動，主要是針對外國媒體的報導所作的回應。澤倫斯基在全國電視演說中表示，「他們說2月16日那一天俄羅斯將會入侵，我們會在那一天展現團結。」

美官員則指出，美方並未預測俄羅斯入侵烏克蘭的具體日子。美國國防部發言人科比（John Kirby）表示，「我不會說是哪一天，因這並非明智之舉，我只能說普丁很可能會在毫無預警下就發動攻擊。」