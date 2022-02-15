烏克蘭危機！外交部：致電32台僑籲撤離

烏克蘭局勢一觸即發，外交部表示，目前掌握當地長住台僑、留學生25人，短暫觀光者7人，駐俄羅斯代表處已一一致電確認台僑平安無恙，也勸告台僑儘速撤離。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，有幾名烏克蘭台僑已經訂好機票準備離開，有幾名台僑將先到烏克蘭西方風險較低的區域，外交部不斷呼籲國人考量自身安全，儘速撤離烏克蘭，「當然是有掌握相關情資」，但有些台僑另有考量，外交部也必須尊重個人意願。

對於近日多家外媒警告，中國恐趁歐美忙於烏克蘭危機時，藉機威脅台灣，外交部表示，正如總統府日前的聲明，烏克蘭危機與台海問題的本質不同，無法類比，但外交部會提高警覺，國軍也將嚴密關注台海情勢，對於可能的突發情形或威脅，政府都有做好因應的萬全準備，請國人放心。

歐江安說明，外交部長吳釗燮日前接受外媒專訪提到，關注烏克蘭情勢的同時，將密切關注中國動向，這和總統府對烏克蘭事件的聲明立場完全一致，總統府也強調國軍會加強偵蒐。

歐江安表示，外交部盼烏克蘭危機當中的各方能和平協商，維持區域穩定，尊重烏克蘭主權獨立領土完整，未來該區域若有人道救援需求，台灣會配合友好國家，研擬提供協助。

歐江安重申，旅居烏克蘭僑民應趁民間航空公司還正常營運時儘速離開，注意自身安全，有需要協助者，可與駐俄羅斯代表處聯繫，或與基輔的台灣貿易中心聯絡。外交部將提供有需要的台僑所需協助，包括離開烏克蘭的班機資訊，盼僑民及早規劃離開路線。

歐江安表示，如同總統府聲明所提醒，民眾應慎防有心人藉著烏克蘭局勢傳遞假訊息，影響台灣民心士氣，希望民眾多查證，盡量以政府公布的消息為準。

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