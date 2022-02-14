俄烏戰火、Fed升息 美股三大指數全倒

市場擔憂俄烏局勢緊張恐隨時開戰，加上聯準會（Fed）升息隱憂，美元指數、國際油價、金價均呈漲勢，美國10年期公債殖利率逼近2%關卡，美股三大指數14日全面回測。

道瓊指數跌171.89點或0.49％，收34,566.17點。那斯達克指數跌0.23點，以13,790.92點作收。標普500指數跌16.97點或0.38％，收在4,401.67點。費城半導體指數漲4.95點或0.15％，收3,370.20點。

尋求避險的投資人將資金轉進美元等安全資產，帶動美元14日勁升至兩周新高水準。美元兌一籃子貨幣的美元指數14日勁升0.4％，至96.328，創下2月1日以來最高水準。俄羅斯盧布兌美元上升0.2％，報76.99盧布，自11日創下的兩周低點反彈。

大型科技股表現，網飛漲1.34％、亞馬遜漲1.22％、谷歌漲0.87％、蘋果漲0.14％、微軟跌0.01％、Meta（臉書母公司）跌0.84％。

晶片股方面，輝達漲1.33％、超微漲0.96％、高通漲0.30％、美光漲0.11％、艾司摩爾跌0.05％、英特爾跌0.11％、博通漲0.90％、德儀跌1.17％。

台股主要ADR表現，中華電信漲0.23％、台積電跌1.02％、日月光跌1.10％、聯電跌1.76％。

中概股方面，京東漲0.64％、百度漲0.09％、阿里巴巴跌0.27％、網易跌1.06％、微博跌1.28％、愛奇藝跌3.03％。

銀行股方面，高盛證券跌0.78％、富國銀行跌0.79％、摩根大通跌0.93％、美國銀行跌1.04％。

汽車股方面，特斯拉漲1.83％、福特汽車跌0.51％、通用汽車跌0.88％。

生技股方面，默沙東跌0.22％、嬌生跌1.26％、輝瑞跌1.93％。

石油股方面，APA Corp跌5.86％、西方石油（Occidental Petroleum）跌4.07％、Halliburton跌3.49％、雪佛龍跌1.57％、艾克森美孚跌1.53％。

其他類股表現，NIKE漲1.01％、迪士尼漲0.92％、可口可樂漲0.65％、開拓重工跌0.67％、麥當勞跌0.67％、3M跌0.96％、沃爾瑪跌1.02％。