油價漲至96美元後回軟

俄羅斯向烏克蘭開戰的威脅不斷升高，撼動原本脆弱的全球石油市場，不安的情緒帶動布蘭特油價14日盤中觸及96美元，惟稍後在觀望氣氛中回軟。

分析師指出，隨著烏克蘭情勢緊張，近日交易商已將地緣政治風險計入油價。油價14日（周一）一度飆升至7年高點。原油價格自2014年以來就未突破100美元大關。

布蘭特原油期價14日盤中最高來到96美元上方，稍後下跌0.6％至每桶93.84美元。西德州原油最高升至接近95美元，之後下跌0.6％至每桶92.48美元。

哥倫比亞大學全球能源政策研究中心創始主任波爾多夫（Jason Bordoff）表示，「我們正準備迎向一段動盪期，當能源市場吃緊，就更凸顯這類威脅。」

外界擔憂俄羅斯若入侵烏克蘭，股市將更加震盪。另一方面，俄羅斯也是小麥等商品的出口大國，軍事衝突也將影響這些商品價格。

不過專家認為，目前來看，拜登政府未提及對俄羅斯的制裁涵蓋能源產業，預料俄國出口受阻機會不大。再者，俄羅斯仰賴石油出的收入，也不太可能斷絕這項財源。

俄羅斯在全球商品市場地位舉足輕重。根據投資銀行Cowen資料，該國原油日出口量約500萬桶，占全球交易的12％，石油成品日出口量約250萬桶，約占全球交易10％。俄羅斯6成石油出口至歐洲，另約3成出口中國。

面對石油需求反彈，石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等盟友組成的OPEC+增產態度謹慎，到目前為止增產幅度仍未達目標。

OPEC+去年同意將日產量逐月調升40萬桶，但煉油業顧問公司Lipow Oil Associations總裁利波（Andrew Lipow）表示， 目前增加的日產量還低於目標逾100萬桶。