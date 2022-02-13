俄烏萬一開戰 Fed恐由鷹轉鴿

俄羅斯與烏克蘭邊境戰雲密佈，戰爭可能隨時爆發。萬一開戰，專家預期股市等美國資產將立即下挫，但未必造成長期影響。而且戰事或許促使聯準會由鷹轉鴿，因為前景更難預料，其中，國際油價是否飆漲造成通膨失控將為關鍵因素。

白宮11日表示，俄羅斯在烏克蘭邊境所集結的部隊已足以發動大規模入侵，並敦促所有美國公民在48小時內離開烏克蘭。美股聞訊崩跌。專家表示，市場劇烈震盪是因為之前一直沒有反映俄烏戰爭可能真正發生的因素。

儘管戰事之初必然造成投資人驚恐，但美股不一定連日下跌。Infrastructure資管公司投資長哈特費爾德表示，標普500指數或許可以在4,200點左右獲得支撐，距離11日收盤水準約200餘點。

哈特費爾德並且認為，衝突加劇之下，聯準會可能轉趨鴿派，不像市場目前預期的那麼強硬，因為戰爭將使得前景更加難以逆料。

然而，油價若持續飆升，聯準會或許就會保持鷹派。Comerica銀行首席經濟師亞當斯表示，油價進一步上漲可能加劇通貨膨脹，增強聯準會升息的壓力。 亞當斯表示，就聯準會的觀點來看，俄烏衝突及能源價格上漲的通膨效應，比股市下挫壓抑全球成長還來得嚴重。

一旦俄羅斯確實入侵烏克蘭，俄國原油將遭到美國或歐洲制裁，在全球原油供給緊繃之際，將使得能源價格漲勢火上加油。

國際油價目前突破每桶90美元，達到七年高峰。布蘭特原月期貨11日收在94.44美元，年來大漲21.8％；西德州中級原油則收在93.10美元，年來上漲25％。

在美國通膨刷新40年高峰之後，高盛現在預期聯準會在今年三月至十二月的7次決策會議都將升息1碼，多於前估的升息5次。不過，高盛也提到，萬一升息反而將美國經濟推入衰退，美股將大跌，標普500指數今年底或許會跌到3,600點。