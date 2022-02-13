俄烏局勢緊張 散裝船商：運價物價漲定了

烏俄危機瀕臨開戰邊緣，恐牽連全球天然氣、穀物、煤炭海運鏈貿易，上週散裝船運價先嚇到應聲大漲，若情勢惡化，造成烏克蘭與俄羅斯港口封鎖或受阻，或西方國家為了制裁俄羅斯，可能限制農作物出口，散裝航商直言，運價與物價將漲定了！

波羅的海綜合指數BDI在11日升至1,977點，達到近1個月來高點，一週上漲近四成，主要運送穀物、煤炭的中小型船，包括巴拿馬極限型日租金單日急升625美元，超輕便極限型船日租金更是大漲1,115美元，兩者日租都來到2.1萬～2.3萬美元。

黑海地區是穀物等乾散貨主要輸出區域，俄羅斯、烏克蘭又是小麥、玉米等出口大國，據散貨船跟蹤平台Oceanbolt資料，烏克蘭去年出口約1.055億噸乾貨，俄羅斯去年也輸出約8,910萬噸乾散貨，中國大陸、土耳其是最大進口國，主要由巴拿馬與輕便型散裝船運輸。

俄羅斯出口小麥在全球市場占20％，居全球出口第一大國，烏克蘭約佔10％排第五；烏克蘭也生產大量玉米，全球玉米出口市占逾10％，也是大麥、葵花子油重要供應國。

煤炭也是黑海出口主要商品，去年總量約5,390萬噸，俄羅斯出口占三分之二之多，主要由巴拿馬極限型散裝船運輸；另外，俄羅斯也是天然氣出口大國，歐盟天然氣進口約50％來自俄羅斯。

烏俄情勢緊張，俄羅斯、美國與歐洲角力籌碼北溪2號天燃氣管道，未來開通，俄羅斯對德國的天然氣輸送量將增加一倍。

散裝航商表示，烏俄衝突將破壞黑海地區的貿易，船公司也將承擔高風險與高運價。若對峙持續，歐美對俄羅斯進一步制裁恐很難避免，預計黑海貿易限制將使散裝貨運市場受阻，運力減少、運價上漲。

波羅的海綜合指數BDI在11日上漲至1,977點，周漲近四成，其中BCI海岬型船日租金週漲61.71％、至15,397美元，BPI巴拿馬型船日租金週漲29.53％、至21,623美元，BSI超輕便型船日租金週漲31.74％、至23,743美元。