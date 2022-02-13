俄烏緊繃 標普500本益比跌破20倍

經歷近日重挫之後，標普500指數本益比已跌破20倍，成為2020年4月以來最低，惟仍恐不足以支撐美股抵抗聯準會升息與烏克蘭戰爭的壓力，本周預料仍將劇烈震盪。



在上周五開盤之前，投資人大多不理會俄烏情勢，專注在預測聯準會升息的次數與幅度。然而到了午盤，烏克蘭情勢突然成為市場焦點。華爾街恐慌指數VIX指數收高在27.36，重登今年一月底的高檔。



在上周四與周五標普500指數合計跌掉3.7％之後，高盛調降該指數今年底的目標值，由原先預估5,100點下調至4,900點。該指數11日收在4,418.64點。



根據FactSet，標普500指數本益比最近低見19.3倍，不及年初時的21.5倍，並且為2020年4月以來首度跌落20倍。不過還是高於五年平均水準18.9倍。



標普500指數上周累計下跌1.8％，道瓊工業指數跌1％，那斯達克綜合指數則大跌2.2％。



今年以來，那斯達克綜合指數重挫11.8％，標普500指數下跌7.3％，道瓊指數則跌4.4％。



Verdence Capital Advisors投資長洪尼曼表示，利率看升之下，企業未來獲利不是那麼清楚明確，因此投資人不再接受那麼高的本益比。FactSet資料顯示，分析師預測標普500公司今年的獲利將成長8.5％，遠不及2021年47％的凌厲成長率。



科技股等價值已高的股票是近期跌勢慘重的類股，本益比相對偏低的類股反倒在開年以來漲勢猛烈。例如，去年底時本益本僅11倍的能源股，今年來已累計大漲26％。金融股則是另外一個上漲的類股，累漲2.5％，而該類股本益比為14.7倍。



能源大廠埃克森（Exxon）今年來已大漲31％，美國銀行也有7.7％的漲幅。反觀科技巨擘哀鴻遍野。臉書母公司Meta Platforms年來重挫35％，特斯拉跌19％，微軟跌幅為12％。