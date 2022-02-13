大宗商品「超級周期」蠢蠢欲動

2022年年初以來，在全球大類資產受挫的背景下，大宗商品反而表現搶眼。國際上，國際原油價格向「100美元」前進，作為大宗商品龍頭的原油價格大幅上行，帶動整個大宗商品市場走強。

中國農產品方面，棕櫚油大漲18％，豆油上漲13％，大豆、豆粕、菜粕漲逾14％﹔工業品方面，鐵礦砂、玻璃等商品大幅上漲超過20％。其中，玻璃價格漲幅約36％，螺紋鋼和熱軋卷板漲幅超過13％。

高盛表示，目前大宗商品市場處於短缺狀態。追蹤23種能源、金屬和農作物期貨的商品現貨指數2022年早些時候創下歷史新高，包括石油在內的許多大宗商品期貨價格都出現較大幅度現貨溢價。

方正中期期貨研究院院長王駿認為，農產品方面，受拉尼娜（反聖嬰）氣候影響，巴西和阿根廷大豆產量下調，而美豆價格上行，拉動了蛋白粕和油脂價格走高。生物柴油需求增長再度帶動植物油期貨價格創出新高。

新湖期貨有色金屬研究總監孫匡文表示，國際上，歐美國家的通膨為工業品價格上漲提供了動能。大陸國內方面，為應對經濟增速下行壓力、扭轉市場預期，相關部門先後推出一系列有利於經濟穩定的政策，這一定程度上對有色、黑色等工業品價格起到了提振作用。

供需基本面同樣對工業品價格上漲提供了支撐。以有色金屬為例，雖然供給端一直存在恢復性增長預期，但在新冠肺炎疫情、能源供應等因素影響下，供應恢復不及預期。

2022年伊始，受主要國家出口政策限制、大陸國內冶煉產量趨緊和錫鋁鎳三品種下游加工消費旺盛等影響，有色金屬價格持續上行。此外，新能源發展提速，也為銅、鋁、鎳、錫等金屬的消費提供新的增長點。海外消費持續強勁帶動大陸國內出口，金屬庫存降至歷史低位，供需基本面支援金屬價格上漲。

混沌天成研究院院長董浩認為，隨著疫情形勢的好轉，歐美經濟有望進一步恢復，使得原油上漲動力強勁。加之貨幣寬鬆效應的顯現，通膨預期上升。