先知神預言病毒爆發 再曝2022年8大災難

法國先知諾查丹瑪斯（Michel de Nostredame）在西元1555年的著作《百詩集》（Les Prophéties）中，預言百年間的國際軼事，例如希特勒崛起、911恐怖攻擊等事件，而行醫多年的諾查丹瑪斯歷經歐洲黑死病大流行後，也曾在作品裡提到「Delta」與「Omicron」等病毒名稱，並預言2022年未來可能發生的8大災難。

根據外媒報導，諾查丹瑪斯預言2022年，可能會頻繁出現大量流星和小行星雨，他寫到空中會出現由火構成的長長火光軌跡，意味會有小行星撞擊地球，可能造成部分民房被砸毀；通貨膨脹嚴重，美金幣值一蹶不振，全球經濟蕭條；法國遭逢洪水、火災和乾旱等天災，造成經濟損失和民生蕭條。

諾查丹瑪斯也預測未來人工智慧（AI）技術日漸成熟，甚至取代人類的工作；各國關係緊張，武裝戰爭一觸即發，人口受到影響，全球飢餓狀況加劇，不少人因此餓死，而屍體漂流沖到各國海灘的數量，將會是過去的7倍之多；還有一名國際領袖會逝世，政權將移交到他人之手，並在國際間引起軒然大波；全球氣候反常，導致農作物、漁獲銳減，各國資源短缺，引發氣候戰爭掠奪物資。

諾查丹瑪斯出生於西元1503年，是法國當時知名的醫生、占星術師及預言家，早在他16世紀的著作中，就曾寫到「兩隻閃亮的魚在雙魚座相遇」，引用1776年英國首任皇家天文學家約翰·弗蘭斯蒂德（John Flamsteed）所畫的雙魚座圖騰，而澳洲占星學家亞當斯（Jessica Adams）進一步發現，圖騰兩顆恆星的希臘字母名稱，正好就是Delta和Omicron，與新冠變異株相同。

而諾查丹瑪斯還曾預言法國大革命、希特勒崛起及911事件，因此受到後世不少人崇拜，甚至將他的著作整理成冊，研究字裡行間的寓意，證實他預言是正確的，但也有人認為，諾查丹瑪斯的四行詩體預言模糊不清，描寫廣泛且少有具體闡述一件事實，根本無法確認預言詩的真確性。

文章來源：indiatimes

文章來源：crystalinks

（中時新聞網 鄭玉如）

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