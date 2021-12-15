特斯拉迎進門 這加密貨幣一度飆逾3成

電動車製造商特斯拉執行長穆斯克周二宣布該公司將展開測試，接受以狗狗幣（dogecoin）購買周邊商品。隔夜狗狗幣應聲飆漲逾30%，目前仍漲18.58%，報0.18美元。

穆斯克發布推文表示，特斯拉將接受以狗狗幣購買一些商品，看看會如何發展。

在穆斯克發文後，備受散戶歡迎的狗狗幣一度飆破0.20美元。

根據Coinbase網站的數據，穆斯克有關於加密貨幣的推文，包括他稱狗狗幣為「人民的加密貨幣」，帶動這個「迷因幣」在過去一年內飆漲了5,859%。

加密貨幣投資平台Bitcoin IRA聯合創始人Chris Kline表示，多年來馬斯克一直是幣圈的擁護者，其最新聲明將開創一個新的商業時代，並為「山寨幣」（altcoin指比特幣的替代品，即除了比特幣以外的所有加密貨幣）擴展其應用開闢一條道路。

馬斯克並未具體說明可以用狗狗幣購買哪些周邊商品。特斯拉的周邊商品包括「Giga Texas」皮帶扣、迷你特斯拉模型，以及一些限量的古怪商品，如電動皮卡Cybertruck造型的哨子「Cyberwhistle」等。此外，特斯拉最近推出兒童專用的四輪傳動電動越野車「Cyberquad」。這些商品的價格自50美元到1,900美元不等。

加密貨幣支持者穆斯克經常發文支持狗狗幣，並在最近接受《時代》雜誌訪問時大讚狗狗幣更適合於交易。該雜誌周一宣布穆斯克獲選其「2021年度風雲人物」。

此前特斯拉也曾宣布開始接受比特幣購車，但短短不到兩個月就改弦易轍。Globalt Investment資深投資組合經理Tom Martin表示：「這大概就是特斯拉的一陣喧鬧，我認為此事還有變化，或只是在開玩笑」。

（時報資訊 柯婉琇）