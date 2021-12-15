Nike布局元宇宙 收購虛擬運動鞋設計公司

運動品牌耐吉（Nike）公司13日宣布，收購一家名為RTFKT的虛擬球鞋製作公司。繼臉書（Facebook）公司更名Meta之後，又一大公司涉足元宇宙（Metaverse）版圖。

耐吉公司13日發布新聞稿宣布收購RTFKT，稱這家公司融合文化與遊戲領域，採取最尖端的創意，製作出下一個世代的收藏品。但新聞稿並未說明收購金額。

耐吉執行長唐納荷（John Donahoe）表示：「這項收購代表耐吉在加速數位化轉型的路途上再邁出一步，使我們立足運動、創意、遊戲與文化領域的交會處為運動員及創作者服務。」

耐吉新聞稿指出，公司計畫投資RTFKT這個品牌，服務並壯大此創新又有創意的社群，以此擴大耐吉在數位世界的版圖與實力。

商業媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，RTFKT是由3個好友在2020年1月創立，隨著COVID-19疫情蔓延全球，他們也在非同質化代幣（NFT）與運動鞋愛好者的世界裡獲得一批追隨者。

RTFKT與日本藝術家村上隆合作，11月推出名為Clone X的3D頭像，可用於虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）的世界裡，12月在英國高級百貨哈維尼克斯（Harvey Nichols）倫敦與香港的分店展出。

耐吉對元宇宙的布局不僅於此，11月已在遊戲平台Roblox推出了虛擬世界Nikeland。競爭對手阿迪達斯（Adidas）12月也宣布與好幾位在非同質化代幣市場上占有一席之地的創作者合作。

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