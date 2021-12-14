美股｜Fed退場壓力增 4大指數連2日走跌

美國勞動部最新公布11月生產者物價指數（PPI）年增9.6％，續創2010年統計以來新高，聯準會（Fed）寬鬆措施恐加速退場，並提前升息，通膨壓力揮之不去，四大指數全倒，那斯達克指數跌逾1%，科技股持續逆風、金融股反彈。

道瓊指數跌106.77點或0.3%，收35,544.18點。那斯達克指數跌175.64點或1.14％，以15,237.64點作收。標普500指數跌34.88點或0.75%，收在4,634.09點。費城半導體指數跌20.02 點或0.52%，收3,794.41點。

美國聯準會（Fed）周二召開今年最後一次決策會議，美國勞工部公布11月生產者物價指數（PPI）年增9.6％，續創2010年統計以來新高，顯示通膨壓力有增無減，恐增加Fed寬鬆措施加速退場與提前升息的壓力。

科技股遭遇賣壓，開盤走低，所幸尾盤稍稍收復跌幅，微軟跌3.2%、Adobe跌6.6%。

電動車方面，福特汽車跌1.9%，此前同業豐田宣布將在2030年前斥資350億美元布局電動車，恐威脅福特汽車市場領先地位。

特斯拉跌0.82%，根據美國證券申報資料顯示，特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）再度出售93萬4,091股特斯拉股票，價值9.065億美元（約新台幣252億元）。

美國聯準會（Fed）將於美東時間周三公布今年最後一場貨幣政策會議，美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前已經將將刪除「暫時性」（Transitory）從貨幣政策當中的通膨敘述刪除，市場也關注對於貨幣政策緊縮態度，若超乎市場預期的強硬，恐怕會讓股市出現震盪。

鑒於通膨持續狂飆，投資人預期Fed將在這次會議做出重大改變，包括把每月縮減購債規模增加一倍到300億美元，這將使得Fed最快在明年3月就可以開始升息，雖然迄今市場多預測Fed首度升息時間應落在5月。