阻升短期利率 日銀大買債

日本央行（日銀）連續兩天透過臨時購買政府公債向市場注資，本周緊急注資金額高達970億美元的資金，希望遏止短期利率上揚。這是該央行近兩年來首度進行此類操作。

日銀周二（14）表示，為因應短期利率近來上升，它除了買進價值2兆日圓（約176億美元）的債券，作為立即向市場注資之用，另外它還計劃將在15到16日繼續購買價值7兆日圓債券，持續對市場挹注流動性。

然而，這兩項提議都將有回購債券的安排。在日本央行進行注資操作後，美元兌日圓一度走貶，之後持穩在113.6日圓附近。

如果再加上該央行周一向市場挹注的2兆日圓，以及未來兩天的注資計畫，日本央行本周總計共注入11兆日圓資金，為近兩年來首次進行此類操作。

三菱日聯摩根士丹利證券公司的資深市場分析師Naomi Muguruma表示，拆款利率仍然持續攀升到近零水準，凸顯雖然日本央行周一向市場注資，但依舊沒有緩解貨幣市場利率走高的壓力。

因此她認為，該央行很可能藉由連續兩天購買債券，嘗試遏止利率進一步攀升。最近幾日，受到年底資金需求大幅增加，推升貨幣市場利率悄然走揚。

此外為支撐受到超低利率衝擊的小型銀行，日本央行先前推出的一項資助計畫，也是造成短期借貸成本升高的另一因素。然而該情況也反映了該央行在維持利率於低檔之際，又要避免過度壓縮銀行利潤，正處於進退兩難的困境。

美國聯準會、歐洲央行、英國央行與日本央行都將在本周召開利率會議。雖然多數分析師預期日本央行不會有任何政策改變，但根據消息人士透露，在疫情期間實施的融資計畫在明年3月底到期後，日本央行將考慮縮減對大企業的債券購買規模，轉而只對需要較大融資需求的中小企業提供支持措施。